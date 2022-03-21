النواف لضابطين من الدفعة 30 «اختصاص»: ضعا مصلحة البلاد والمواطنين نصب أعينكما

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف اجتماعا أمنيا بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكلاء الوزارة المساعدين والمديرين العامين المختصين.



في بداية الاجتماع، رحب الشيخ أحمد النواف بالحضور، ونقل إليهم تحيات القيادة السياسية العليا، مؤكدا على تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لفرض الأمن والأمان في البلاد.



وتم بحث آلية العمل ومستـــوى التـنـسيــــق والجاهزية بين القطاعات الأمنية. وأكد على تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.



واستعرض الوكلاء المساعدون خطط العمل الحالية والمستقبلية ومراحل التطور في التطبيقات التكنولوجية في جميع القطاعات والتأكيد على مواصلة العمل على تحديث المنظومة الأمنية. وتمت مناقشة منظومة كاميرات المراقبة الأمنية وتوزيعها في البلاد، وأوصى وزير الداخلية بضرورة تغطية جميع المناطق في المحافظات.



كما ناقش قضايا التعليم في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وتطوير آلية التدريب والتعليم وتعزيز المناهج الدراسية والمهارات الأمنية العلمية والعملية وتسخير كل الإمكانيات لرفع قدرات الطلبة.



وأصدر وزير الداخلية الشيـــخ أحمــد النواف توجيهاته بضرورة تكثيف الحملات والجهود الامنية وضبط الخارجين عن القانون والمخالفين، مشددا على ان المرحلة الحالية تتطلب الحيطة واليقظة. ووجه بضرورة ايجاد حلول عاجلة لكل القضايا العالقة في مختلف القطاعات.



كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، امس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي، استقبل ضابطين من الدفعة 30 ضباط اختصاص، حيث اديا القسم أمامه.



وهنأ النواف الخريجين، متمنيا لهما التوفيق بالتحاقهما مع إخوانهما رجال الأمن، مطالبا إياهما بأن يضعا مصلحة البلاد والمواطنين نصب أعينهما وأن يكونا انعكاسا يقتدى به لصورة رجل الامن المثالي والتعامل الراقي مع الجميع والحفاظ على سمعة المؤسسة الأمنية وهيبة رجل الأمن.