تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2022 بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣ هجري

مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين محسومة، وتصرف سواء بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس إدارة مؤسسة التأمينات أو بقانون من مجلس الأمة، لافتة إلى أن مزايا المتقاعدين مدرجة كأولوية بصفة الاستعجال على طاولة جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وطمأنت المصادر جميع المتقاعدين الى أن المؤسسة العامة للتأمينات جاهزة لإيداع منحة الـ 3000 دينار في حسابات 165 ألف متقاعد قبل شهر رمضان المبارك وتحديدا 28 الجاري فور التوجيهات.

وأوضحت المصادر أن مزايا المتقاعدين الأخرى الواردة في بنود مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للمجلس المتضمنة زيادة 20 دينارا سنويا قريبة من الاعتماد، أما رفع السن التقاعدي 3 سنوات لكل من الرجل والمرأة بصفة اختيارية أو غيرها فسيخضع لمزيد من النقاش، مشددة على ان المجلس يسعى إلى إسعاد المتقاعدين وإدخال الفرحة في قلوبهم قبل الشهر الفضيل.

تعميم ديوان الخدمة المدنية‬ رقم (5) لسنة 2022 بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣ هجرية

حدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد العمل الرسمية لـ 22 جهة في شهر رمضان المبارك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 2 ظهرا، ولبقية الجهات من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2:30 ظهراً.

وللجهات التي لها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد عملها، عليها الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية.

وذلك حسب التعميم التالي:

بدء إحالة الرواتب إلى حسابات الموظفين بالبنوك واستكمالها لجميع العاملين بالوزارات و"الملحقة" و"المستقلة" قبل رمضان

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" بدء إحالة الرواتب إلى حسابات الموظفين في البنوك على أن يتوالى استكمالها في وقت قياسي لجميع العاملين بالوزارات والجهات الملحقة والمستقلة قبل بداية شهر رمضان المبارك .

مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعاً أمس

علمت " الأنباء" ان مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعا أمس السبت برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



