اعتماد المهندسين وتدريبهم للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع الجمعية

تصنيـف خـاص للمهندسين في محطات معالجـة المياه وإدارة المشاريع

عاطف رمضان



هنأت جمعية المهندسين الكويتية وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب م. علي الموسى لتجديد الثقة البرلمانية به، مشيرة إلى حرص الموسى على التعامل مع القضايا الفنية ـ الهندسية التي طرحتها الجمعية معه خلال لقاء عقد مع وفد الجمعية برئاسة رئيس الجمعية م. فيصل العتل وأمين السر م. فهد العتيبي وأمين السر المساعد م. حمود الهدية وعضو مجلس الإدارة م. علي عباس محسني.



أمين السر م. فهد العتيبي، أوضح أن اللقاء مع الوزير الموسى تناول عددا من القضايا، حيث قدمنا الشكر له على التجاوب لإعادة بدلات مهندسي هيئة الزراعة في وقت سابق، ولمسنا حرصه على تطبيق كل البدلات في وزارة الأشغال العامة وغيرها من الجهات التابعة للوزير، مشيرا إلى بدلي النائية والشاشة الذين سيتم صرفهما قريبا وفقا للأنظمة المعمول بها.



وأضاف العتيبي: أن الوزير الموسى شدد على مشاركة الجمعية وتمثيلها في كافة اللجان الفنية والاستشارية في الأشغال وهيئة الشباب وتقديم المقترحات والمشاركة في إعداد الدراسات الفنية والهندسية لمشاريع الوزارة وهيئة الطرق.



وذكر أن اللقاء تناول تولي الجمعية لمشاريع تأهيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج والذي انطلق من الجمعية بجهود المتطوعين والمتطوعات، وأنه سيتم التنسيق مع هيئة الشباب لتكون برامج المهندسين حديثي التخرج وكل ما يتعلق بالشأن الهندسي من خلال جمعية المهندسين، مضيفا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة منح تراخيص إلى مهندسي محطات مياه المعالجة مسمى مهندس تشغيل بعد تأهيلهم وتدريبهم من الجمعية واجتيازهم للاختبارات المقررة، كما سيتم منح من يجتاز مرحلة التدريب والاختبار لمهندس محترف مسمى مساعد مدير مشاريع ومن يجتاز اختبارات وبرامج التأهيل للقب مهندس استشاري يمنح ترخيص مدير مشروع.



وأشاد العتيبي بدعم الوزير لقيام الجمعية بتدريب وتأهيل المهندسين الشباب وحديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا المشروع بدأ بالتعاون بين الجمعية وهيئة القوى العاملة منذ عدة سنوات ويتم من خلاله توظيف العشرات من المهندسين في القطاع الخاص وقدم كمشروع تنموي «المهندسون قادة المستقبل» إلى مجلس الوزراء وتم اعتماده في خطط التنمية إلا أنه لم يلق الدعم المطلوب من قبل الجهات المعنية. وأعرب أمين سر «المهندسين» عن الأمل في أن يلقى توجه الوزير بإشراك الجمعية كجهة مهنية حيادية لدعم العمل الحكومي، مضيفا أن الموسى شدد على كامل الدعم للكفاءات الوطنية- الشبابية بكل الجهات التابعة، ويحسب للوزير حرصه على تحقيق هذا الدعم للكفاءات الوطنية والمجتمع المدني وتعزيز دوره في العمل الحكومي.