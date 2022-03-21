بشرى شعبان



قامت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هنادي المبيلش بتوقيع اتفاقية تعاون بشأن بروتوكول شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ونادي التحدي الرياضي للمعاقين والذي يمثله رئيس مجلس الإدارة محمد العتيبي.



وقالت المبيلش في تصريح صحافي: ان هذا التعاون يأتي تعزيزا للمشاركة في الخدمات والأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية المختلفة التي تنظمها الهيئة أو النادي وتبادل الآراء والخبرات في كافة مجالات المختصة بشؤون ذوي الإعاقة بصفة عامة والرياضيين من ذوي الإعاقة بصفة خاصة مع تنظيم فعاليات مختلفة بين النادي والهيئة في مختلف المجالات التي تختص بشؤونهم وتقديم المشورة والرأي حول حقوق ذوي الإعاقة عبر القنوات الرسمية والمخاطبات أو عقد الاجتماعات الثنائية.



وأوضحت أن بروتوكول التعاون والشراكة أعطى النادي صلاحية بالنيابة عن الهيئة بتوصيل الهويات ولوحات المرور الخاصة بالمعاقين لجميع منتسبي النادي من الرياضيين والإداريين وأولياء الأمور بعد أخذ التخويل الرسمي من قبل ذوي الإعاقة أو المكلف برعايته. وأكدت المبيلش ان توقيع الاتفاقية يعد المرحلة الأولى تعقبها اجتماعات بين المختصين من الطرفين لوضع آليات التطبيق، وعن الفترة الزمنية لتنفيذ الاتفاقية أوضحت ان هناك إجراءات سيتم تنفيذها مباشرة وأمور أخرى تحتاج لمزيد من الدراسة ولكن التنفيذ مباشر وكل بند من البنود التي تحتاج لآليات خاصة توضع موضع التنفيذ فور الانتهاء من دراسته. من جانب آخر، قال رئيس نادي التحدي محمد العتيبي ان هذا التعاون جاء لوضع خطط والبرامج المستقبلية والتي تعتمد على أحدث الرؤى العلمية بما يحقق الأهداف المشتركة بين النادي والهيئة لخدمة ذوي الإعاقة عموما والرياضيين من ذوي الإعاقة خصوصا، وسيخصص النادي مكانا لـ «بنر» خاص بالهيئة في جميع فعاليات وبطولات النادي ومكان لـ «بوث» دعوة منه للمشاركة في الاجتماعات والمنتديات والتدريبات والمحاضرات والمنتديات الأكاديمية ذات الصلة التي تنظم في الهيئة. وبين العتيبي ان أعضاء الجمعية العمومية للنادي 75 عضوا و35 لاعبا رياضيا، مشددا على ان باب الانتساب مفتوح ومتاح للراغبين. وأشاد الطرفان بتعزيز وتشجيع التعاون المشترك وبروح التفاهم في جميع المجالات الخاصة بذوي الإعاقة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بحيث يقدم الطرف الأول ما من شأنه خدمة ومساعدة الطرف الثاني على تحقيق أهدافه والوصول إلى الغايات المرجوة، وذلك بتوفير التسهيلات والترتيبات والمتطلبات وفق الإمكانيات المتاحة للهيئة. بدورها، كشفت الشيخة انتصار المحمد ان النادي يولي أهمية خاصة لدمج ذوي الإعاقة مع أقرانهم، موضحة ان المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة لتي تجمع ذوي الإعاقة مع أقرانهم، فالأنشطة المشتركة تبرز قدرات وتفوق ذوي الإعاقة.