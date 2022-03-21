العلي: متابعة آخر مستجدات الشؤون القانونية وعلاقتها بالسلطات الثلاث مع القطاع الخاص

أعلن نائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية ورئيس اللجنة المنظمة لـ «ملتقى الكويت القانوني» د.يوسف العلي عن تنظيم الكلية للملتقى تحت رعاية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، وذلك في الفترة من 29-30 الجاري.



وذكر العلي أن الملتقى يعقد بمشاركة عدد كبير من الشخصيات في الكويت ودول الخليج والدول العربية، موضحا أن الملتقى يهدف إلى متابعة آخر المستجدات في الشؤون القانونية وعلاقتها بالسلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية مع القطاع الخاص ليشكل هذا الملتقى تجمعا سنويا للمهتمين في الكويت ودول الخليج العربية خاصة والمنطقة العربية عامة حتى يطلع المشاركون على آخر ما توصلت إليه علوم القانون وتطبيقاتها وخدماتها على كل المستويات والقطاعات.



واستطرد العلي قائلا: كلية القانون الكويتية العالمية تنظم الملتقى إيمانا منها بدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، لافتا إلى أن تنظيم الملتقى يأتي متوافقا مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، باعتبارها دعوة عالمية لحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030 وعددها 17 هدفا وكان الهدف 16 هو: السلام والعدل والمؤسسات القوية. ويأتي هذا الحدث بشراكة استراتيجية مع اتحاد مصارف الكويت وجمعية المحامين الكويتية.