عبدالعزيز الفضلي



أبلغ وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان المناطق التعليمية بضرورة توزيع المعينين الجدد بوظيفة باحث قانوني مبتدئ وكاتب قانوني على مراكز العمل دون التعلل بعدم الحاجة أو بعدم وجود أماكن لهم. جاء ذلك في كتاب عممه السلطان على المناطق التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه وكيل التعليم العام: يرجى العلم أنه بصدور قرارات تعيين الباحثين والكتبة القانونيين الجدد وتوزيعهم على المناطق التعليمية وتحديد مراكز عمل لهم بأقسام الشؤون القانونية في المناطق بمعرفة قطاع الشؤون القانونية باعتبارهم جهة الاختصاص في التعيين وتحديد مركز العمل، فإن مراكز العمل التي يتم تحديدها تلتزم بتسليمهم العمل لديها وتمكينهم من مباشرته، دون التعلل بعدم الحاجة أو بعدم وجود أماكن لهم.



وأضاف: وعليه يتم التوجيه من قبلكم لجهات الاختصاص لديكم نحو اتخاذ الإجراءات للازمة لمن يتم تعيينه وفقا للوارد بقرار التعيين وتمكينه من مباشرة العمل، علما أنه سيتم تحميل جهة الاختصاص لديكم المسؤولية كاملة عن عدم تنفيذ القرارات المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.