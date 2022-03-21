نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت بالتعاون مع المبرة البيئية التطوعية حملة لتنظيف شواطئ الكويت تحت شعار (بحار نظيفة) بمشاركة طلبة جامعة الكويت وفريق إنجاز التطوعي التابع للعمادة.



بدوره، رحب عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت د.سلمان نشمي العنزي بالحملة، مشجعا أبناءه الطلبة على تنظيم هذه المبادرات والحملات التطوعية وحثهم على المثابرة والمشاركة في الأنشطة التي تقدمها العمادة لاسيما الحملة البيئية التطوعية، والتي تستمر إلى الأسبوع القادم وتختتم أعمالها في 26 مارس 2022م.



هذا وتميزت الحملة بإشراف عميد شؤون الطلبة د.سلمان العنزي وتوجيهه، وبمشاركة مستشار العميد للإدارة ونظم المعلومات سليمان الكندري ومستشار العميد للأنشطة الرياضية والعمل التطوعي والجوالة الكابتن عبدالهادي المتروك، ومن المبرة البيئية التطوعية رئيس مجلس الإدارة السيد وليد الفاضل ونائبه السيد وليد الشطي.



كما أشرف رئيس مجلس إدارة المبرة البيئية التطوعية وليد الفاضل على توجيه الطلبة والطالبات نحو الإرشادات والتعليمات التي ينبغي اتباعها أثناء فعالية الحملة، حيث شارك الطلبة المتطوعون والمتطوعات على مدى يومين متتاليين خلال الفترة من 18-19 مارس 2022م، حيث تمكن الطلبة والطالبات خلالها من إزالة مئات الأكياس من المخلفات والنفايات من على ساحل الصليبخات الشرقي والغربي وذلك وفقا لبروتوكول التعاون مع المبرة البيئية التطوعية، كما تم جمع ما يقارب 50 إلى 60 كيسا من المخلفات البلاستيكية وغيرها من مخلفات مضرة بالبيئة يمكن إعادة تدويرها.



هذا وسوف يتم استكمال المراحل القادمة لشاطئ عشيرج وشاطئ السلام.