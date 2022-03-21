أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» انتهاء سلسلة دورات تدريبية في مسابقة الروبوت للمشاركين في دوري الإبداع الشبابي التي تنظمها الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع مكتب ملست آسيا.



وأكد نائب رئيس منظمة ملست العالمية ورئيس مكتبها الإقليمي لقارة آسيا م.عدنان المير أن فعاليات مسابقة الروبوت المشمولة في دوري الإبداع الشبابي ممتدة عبر العديد من المراحل المتدرجة طوال شهر مارس الجاري من خلال تدشين سلسلة من الدورات التدريبية لطلبة وطالبات المرحلة المتوسطة المشاركين في الفعاليات، لافتا إلى أن المكتب توافق عبر الاجتماعات التحضيرية من المعنيين بالهيئة العامة للشباب على خطة المسابقة ومراحلها الفنية والتنفيذية والتدريبية لعدد 150 طالبا وطالبة مشاركا في مسابقة الروبوت.



وبين م.المير أن الحصص التدريبية تسبق التصفيات الأولية للمسابقة والمقسمة لثلاثة مستويات وهي (المستوى الأول مبتدئ ـ ميني سومو)، والمستوى الثاني المتوسط (سومو)، والمستوى الثالث (تتبع الخط)، لافتا إلى أن التصفيات الأولية في تلك المستويات الثلاثة: المستوى الأول من بين 38 مشاركا يتنافسون لتأهيل 8 طلاب للتصفيات النهائية، مشيرا إلى أن المستوى الثاني (سومو) سيتم تأهيل 8 طلاب للتصفيات النهائية من بين 36 متنافسا في التصفيات الأولية، ومضيفا أن المستوى الثالث (تتبع الخط) ستتم تصفياته الأولية بين 41 متنافسا على أن يتم تأهيل 8 طلاب للتصفيات النهائية، ومؤكدا أن الـ24 طالبا وطالبة المتأهلين يدخلون التصفيات الأولية في المستويات التنافسية الثلاثة الأولية لمسابقة الروبوت على مدار أيام «21-22-23» من شهر مارس الجاري على التوالي على أن تقام التصفيات النهائية يوم 24 مارس الجاري. وذكر أن حفل التكريم الفائزين الذي ستنظمه الهيئة العامة للشباب سيقام يوم 30 من الشهر الجاري في مركز شباب جابر الأحمد بمنطقة جابر الأحمد السكنية.