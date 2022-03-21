عبدالعزيز الفضلي



فيما واصل عمال النظافة عملية الإضراب عن العمل لعدم تسلمهم رواتبهم من الشركة المختصة، عقد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف اجتماعا صباح أمس مع عدد من الوكلاء المساعدين لمتابعة العقود والمناقصات التربوية في الجهات الرقابية.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة، عن أنها تسير بوتيرة جيدة ولا معوقات حتى اللحظة بشأنها، وقريبا سوف يتم إبرام العقود بإذن الله تعالى، منوهة الى أن هناك فترة توريد ستمنح للشركات الفائزة حال انتهاء ديوان المحاسبة من التدقيق على أوراق المناقصات، وقد تقدر بشهر كامل لاسيما فيما يتعلق بتوريد الأثاث المدرسي والمكتبي للمدارس العاملة والجديدة.



وأكدت المصادر أنه لا حديث عن العودة الشاملة للدراسة قبل الانتهاء من توفير العقود الخدمية للمدارس وأهمها الأثاث وعمال نظافة، موضحة أن الكثافات الطلابية بدأت ترتفع في معظم المدارس وافتتاح الفصول الإضافية إذا توافرت المساحات يتطلب توافر الأثاث الكافي لأعداد الطلبة خلال العودة الشاملة».



وبينت المصادر أن معظم المدارس أرهقت ميزانياتها المحدودة بالإنفاق على آلية الاستعداد وأهمها عملية استئجار عمالة التنظيف الخارجية، لافتة الى أن مبالغ الصندوق المدرسي بدفعتيها الأولى والثانية لا تكفي لتغطية كل هذه الاحتياجات في ظل موجة الغلاء التي شملت أجور العمالة منذ بدء جائحة كورونا في فبراير 2020.



من جانب آخر، أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والديني والخاص ومدارس التربية الخاصة (بنين ـ بنات) ورياض الأطفال للسماح في استئناف الأنشطة المدرسية بمختلف مجالاتها الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية للعام الدراسي 2021/2022م مع الالتزام واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة لدى وزارة الصحة.