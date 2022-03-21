علاء مجيد



واصلت البنوك الكويتية خلال عام 2021 التوسع في ميزانياتها، وذلك عبر زيادة محفظتي القروض والودائع بدعم من تحسن البيئة التشغيلية بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد على نشاط الائتمان وكذلك السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي المحفزة للنمو، وتوفيرها بيئة أسعار فائدة منخفضة لمستويات قياسية فيما يخص سعر الخصم.



ووفقا لرصد لـ «الأنباء» لحجم محفظتي الودائع والقروض لدى البنوك المحلية، فقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء خلال عام 2021 بنسبة 5.49%، حيث بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي نحو 61.72 مليار دينار، مقارنة بـ 58.51 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2020، وبزيادة قيمتها 3.21 مليارات دينار.



فيما ارتفع إجمالي قروض وسلفيات العملاء الممنوحة من البنوك الكويتية بنسبة 8.53% على أساس سنوي مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، حيث بلغت قروض وسلفيات العملاء بنهاية العام الماضي نحو 59.17 مليار دينار، مقارنة بـ 54.52 مليار دينار في الفترة نفسها المقارنة من 2020، بزيادة 4.65 مليارات دينار.



وكانت أبرز العوامل المؤثرة بالقطاع المصرفي الكويتي خلال 2021، تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والذي دفعها للارتفاع بنحو 14% على أساس سنوي، وعلى صعيد الودائع، فرغم سحب الحكومة جزء من ودائعها وانخفاض الفائدة لمستويات قياسية، إلا أن البنوك نجحت في زيادة الودائع وتعزيز مستويات السيولة.



ومع تزايد احتمالات رفع الفائدة وتعافي الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي عدم تكرار بعض المحفزات مثل تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية، قد تتغير اتجاهات النمو على صعيد طبيعة الائتمان من تزايد وتيرة نمو قروض الشركات بشكل يفوق القروض الاستهلاكية، وتوقع عودة نمو الودائع الحكومية مع ارتفاع أسعار النفط.



ارتفاع ودائع العملاء



وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى من حيث ودائع العملاء بـ 18.28 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة نمو سنوية 6.88%، ذلك بالمقارنة مع 17.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2020، وبالمرتبة الثانية حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم ودائع عملاء 15.86 مليار دينار، بنمو سنوي 3.59%، مقارنة بـ 15.31 مليار دينار في 2020.



فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 5.61 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية 10%، مقارنة بـ 5.1 مليارات دينار في الفترة نفسها المقارنة من 2020، وجاء بنك الخليج رابعا بـ 4.3 مليارات دينار ونمو سنوي 6.7%، مقارنة بـ 4.03 مليارات دينار في الفترة المقارنة من 2020.



كما جاء بنك برقان في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.16 مليارات دينار وبنسبة نمو 1.72%، مقارنة بـ 4.09 مليارات دينار في الفترة المقارنة من 2020، وجاء البنك الأهلي في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 3.91 مليارات دينار وبارتفاع سنوي 12.27%، مقارنة بـ 3.48 مليارات دينار في الفترة المقارنة من 2020.



وفي المرتبة السابعة جاء البنك الأهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.11 مليارات دينار وبنسبة نمو 3.38%، مقارنة بـ 3 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2020، وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.28 مليار دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 2.74% مقارنة بـ 2.35 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2020.



وفي المرتبة التاسعة جاء البنك التجاري بحجم ودائع عملاء بلغت 2.12 مليار دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 10.52% مقارنة بـ 2.36 مليار دينار. وأخيرا جاء بنك KIB عاشرا بحجم ودائع بلغ 2.06 مليار دينار بنسبة تغير سنوية بلغت 25.3% مقارنة بـ 1.64 مليار دينار وهو الأكبر من حيث نسبة النمو السنوية.



قروض وسلفيات العملاء



وجاء البنك الوطني في المرتبة الأولى من حيث قروض وسلفيات العملاء حيث بلغت بنهاية العام الماضي 2021 المنتهي في ديسمبر الماضي 19.72 مليار دينار وبنسبة نمو 12.67% مقارنة بـ 17.50 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020. وفي المركز الثاني حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم قروض بلغ 11.35 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 5.66% مقارنة بـ 10.74 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2020.



وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 5.51 مليارات دينار وبنسبة نمو 14.30% مقارنة بـ 4.82 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2020. وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 4.55 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 10.73% مقارنة بـ 4.11 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2020. بينما حل بنك برقان في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.27 مليارات دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 1.53% مقارنة بالفترة المقارنة من العام 2020 البالغة 4.34 مليارات دينار.