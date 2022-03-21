افتتح بنك برقان فرعه التاسع والعشرين في منطقة الجابرية، وذلك تماشيا مع خطة البنك التوسعية التي تهدف إلى تقديم منتجاته وخدماته المصرفية لأكبر شريحة من عملائه في جميع أنحاء الكويت، حيث تم افتتاح الفرع الجديد تحت رعاية محافظ حولي علي الأصفر.



وأوضح البنك في بيان صحافي أن الفرع الجديد بمنطقة الجابرية سيساهم في خدمة عدد كبير من العملاء نظرا إلى موقعه في منطقة سكنية وتجارية ذات إمكانات عالية، وسيقدم الفرع مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة في مساحة مريحة وحديثة مصممة ومجهزة لتعزيز تجربة مصرفية مميزة وضمان أعلى مستوى من رضا العملاء.



حلول مصرفية مميزة



وبهذه المناسبة، قال محافظ حولي علي الأصفر: «أهنئ بنك برقان على افتتاحهم لفرعه الجديد الكائن في منطقة الجابرية، والذي يقدم عددا من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، حيث أود أن أؤكد على أهمية تواجد أفرع البنوك في مختلف مناطق المحافظة لتقديم الحلول المصرفية للمواطنين والمقيمين وتوفير كل الخدمات التي من شأنها تلبية احتياجاتهم».



وأضاف: «نأمل أن يخدم هذا الفرع سكان منطقة الجابرية بشكل خاص والمناطق المجاورة لها. وفي الختام أود أن أشكر إدارة بنك برقان وجميع العاملين على تعاونهم وحسن استقبالهم للعملاء، متمنيا لهم ولكل القطاعات المصرفية في الكويت كل التوفيق والنجاح لخدمة وطننا الغالي».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل: «يعمل بنك برقان بثبات على تأكيد مكانته الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والرقمية، كما نواصل الاجتهاد وفقا لخارطة الطريق الإستراتيجية التي وضعناها لتطوير وتوسيع نطاق خدماتنا بما يعكس التزامنا الكبير بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا».



وأضاف العجيل: «نقدم في بنك برقان منتجات وخدمات مميزة وعالية الجودة وأكثر أمانا لعملائنا، وسنحافظ بناء على التزامنا الوثيق بثقافة البنك وأهدافه الاستراتيجية، على الاستثمار في الممارسات والعمليات المستدامة والرقمنة لتعظيم القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة».



فرصة مميزة



وتعليقا على الإضافة الجديدة لشبكة فروع بنك برقان، قال رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية بالبنك ناصر القيسي: «يوفر افتتاح الفرع الجديد فرصة مميزة لدعم حضور بنك برقان في الكويت ولخدمة عملائنا وتلبية جميع احتياجاتهم بشكل أسرع وأسهل أينما كانوا».



وأضاف القيسي: «نحن ملتزمون في بنك برقان بمواصلة تعزيز انتشار خدماتنا من خلال شبكة فروع أكبر، بالإضافة إلى منصاتنا الرقمية المتنوعة، وذلك في إطار دفع استراتيجية التطور التي تركز على احتياجات العملاء».



نمو وتطور مستمر



جدير بالذكر أن افتتاح فرع الجابرية الجديد يدعم أهداف بنك برقان للنمو والتطور التي تركز على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتقليدية للمواطنين والمقيمين، وضمان أفضل تجربة مصرفية للعملاء.



ومنذ تأسيس بنك برقان في عام 1977، تم التركيز على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. أما الآن، فيعد بنك برقان ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في الكويت مع امتلاكه قاعدة عملاء متنامية من الخدمات المصرفية للأفراد إضافة الى الشركات والمؤسسات.



ويمتلك «برقان» مصارف تابعة مملوكة للأغلبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والتي تشمل بنك الخليج الجزائر (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس)، وبنك برقان - تركيا (تركيا) مشكلا «مجموعة بنك برقان»، كما يمتلك بنك برقان حضورا في الإمارات من خلال مكتب شركة «برقان للخدمات المالية المحدودة».



.. والبنك راعٍ رسمي للدوري الأول لكرة القدم للشابات



أعلن بنك برقان عن رعايته لدوري كرة القدم الأول للشابات من دون 18 سنة الذي ينظم تحت إشراف اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتعاون مع مؤسسة إيتي برسنت المجتمعية الرياضية. وتؤكد هذه الرعاية دعم البنك لتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت من أجل تحفيز الشباب على التميز في مختلف الرياضات، وتشجيعه للمبادرات الرامية لتمكين المرأة في جميع المجالات. وقد انطلق الدوري في شهر يناير الماضي ليتواصل حتى 30 مارس، وسيتم تتويج الفرق الفائزة في الحفل الختامي للدوري.



تعليقا على رعاية بنك برقان لهذه الفعالية، صرحت حصة النجادة، مدير العلاقات العامة في بنك برقان، قائلة: يواصل بنك برقان عبر برنامجه للمسؤولية الاجتماعية التعاون مع المنظمات والمؤسسات العاملة في مجالات التنمية والاستدامة الرئيسية بما في ذلك البيئة، والرياضة، والتعليم، والصحة، كما يركز البنك بشكل كبير على تمكين المرأة ودعمها في جميع المجالات، ويولي أهمية خاصة للرياضة النسائية في إطار دعمه المتواصل للرياضيين والفرق الكويتية في جميع المجالات لإيمانه بالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع وتأثيره الإيجابي على المجتمع ككل، ونحن فخورون برعاية الدوري الأول لكرة القدم للشابات الذي يدعم تطوير المواهب الشابة والرياضة النسائية في الكويت ويؤهلها للمنافسة على مستوى إقليمي ودولي.



وقالت حنان الراشد، مساعد مدرب المنتخب الوطني للشابات في اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم: يقام هذا الدوري الأول لكرة القدم للشابات على ملاعب الاتحاد بمنطقة العديلية بمشاركة 168 لاعبة في 6 فرق من أندية مختلفة تتنافس على لقب الدوري. ومن أهم أهداف تنظيم الدوري اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة تمهيدا لاختيار أفضل اللاعبات المشاركات وتأهيلهن للانضمام للمنتخب الأول للشابات.



من جهتها، قالت رابعة الهاجري، مدير عام مؤسسة ايتي بيرسينت المجتمعية الرياضية: يعتبر هذا الدوري علامة فارقة في تاريخ الرياضة النسائية في الكويت لكونه الأول المخصص لهذه الفئة العمرية، وهو ما سيتيح اكتشاف المواهب الشابة للعمل على تطويرها للدخول في المنافسات الخارجية لتمثيل الكويت في المحافل الدولية.