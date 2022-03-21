أحمد مغربي



قالت مصادر نفطية لـ «الأنباء» إن شركة البترول الوطنية الكويتية وافقت على ترسية مناقصة بقيمة 22.5 مليون دينار لاستئجار مركبات النقل والمعدات المتنقلة المتنوعة والموارد الأخرى في مصفاة ميناء الأحمدي والتسويق المحلي. وأشارت المصادر إلى أن المناقصة تنقسم الى مجموعتين، حيث تمت ترسية المجموعة الأولى بقيمة 12.5 مليون دينار، أما المجموعة الثانية فتم ترسيتها بقيمة 9.6 ملايين دينار. ولدى شركة البترول الوطنية العديد من المرافق يأتي في مقدمتها مصفاتا الأحمدي وميناء عبدالله، فضلا عن محطات الوقود ومرافق التسويق المحلي.