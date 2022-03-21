أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن تكلفة إعادة تأهيل البيئة الكويتية بالغطاء النباتي في 5 محميات طبيعية تبلغ نحو 39 مليون دينار.



وتظهر التفاصيل أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بصدد ترسية 4 مناقصات لإعادة الغطاء النباتي كأحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية، الأولى في محمية خباري العوازم بـ 13.16 مليون دينار، وفي محمية أم قدير المنطقة الأولى بـ 9.73 ملايين دينار، وفي محمية أم قدير المنطقة الثانية بـ 13.75 مليون دينار، وفي محمية الخويسات ومحمية صباح الأحمد بـ 2.14 مليون دينار.