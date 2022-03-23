عبدالله الراكان



نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في مقرها اول من أمس حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الأمهات العاملات» بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للأم، قدمتها عضو المجلس البلدي م.مها البغلي، وعضو مجلس الإدارة والمدير الاستراتيجي والمستشار القانوني لمنظمة بيرث كويت هنوف الرشيدي، وأدارت الأمسية مشاعل الشويحان.



في البداية، قدمت الشويحان مقدمة موجزة عن المشاركتين في الحلقة النقاشية والبصمات البارزة لهما في دعم الأمهات العاملات. ولفتت الى دور م.مها البغلي في إقرار مقترحها المرتبط بقانون الحضانات من وزارة الشؤون. وأشارت إلى مجموعة «بيرث كويت» باعتبارها شبكة صحية غير ربحية تجمع بين الأمهات وبين المهنيين في مجال الصحة.



بدورها، قالت م.مها البغلي: ان الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات، الا ان غياب الوعي لدى العديد من النساء بحقوقهن التي كفلها لهن الدستور ساهم في حرمانهن من حقوقهن المشروعة ومنها الحقوق الخاصة بالأم العاملة، مشددة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المرأة وتوعيتها بحقوقها لتمكينها من تحقيق طموحها المهني من دون الاضرار بأسرتها.



وأضافت البغلي ان الأم العاملة تواجه تحديات عديدة خصوصا فيما يتعلق بالموازنة بين انتاجيتها في العمل والتزامها بمهامها ودورها كأم، لافتة الى وجود العديد من الكفاءات النسائية الكويتية التي تحتاج الى الدعم لنحفز قدراتهن على العطاء، ومن غير المنصف أن يؤثر ارتباطها بأسرتها ودورها كأم على تقدمها الوظيفي.



وأشارت م.البغلي إلى أن تطبيق مقترحها الذي تمت الموافقة عليه من الشؤون وأقره المجلس البلدي والمتعلق بإنشاء حضانات للأطفال الأقل من 4 سنوات في المؤسسات والهيئات الحكومية التي يزيد عدد العاملات فيها عن 50 امرأة عاملة و200 عامل بشكل عام، سيساهم في زيادة إنتاجية النساء العاملات وليس تراجعها لأنهن سيشعرن بالتقدير لدورهن كأمهات وهذا الارتياح سيشجعهن على العمل والعطاء.



وأكدت م.البغلي أهمية وصول النساء في الكويت الى مواقع صنع القرار وما يشكله ذلك من قوة للضغط وحصول المرأة على حقوقها التي لن تعرفها الا امرأة مثلها وليس الرجل، مطالبة النساء بعدم التنازل عن حقوقهن والإصرار على نيلها خصوصا اذا كان لها نصوص واضحة في القانون.



من جهتها، قالت عضو مجلس الإدارة والمدير الاستراتيجي والمستشار القانوني لمنظمة بيرث كويت هنوف الرشيدي ان بيرث كويت تستهدف تثقيف الأمهات العاملات قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تساندهن في الحصول على حقوقهن التي كفلها لهن قانون العمل بتوعيتهن قانونيا بآليات الحصول عليها، كما تعمل «بيرث كويت» كحلقة وصل بين الأمهات والأطباء وتقدم دورات للأمهات ولكل من يرغب بالعمل كمرشد أمومة.