أوقف لاعب الشطرنج الروسي سيرغي كارياكن عن اللعب لمدة ستة أشهر بعدما أعلن دعمه العلني لغزو بلاده لأوكرانيا، بحسب ما أفاد الاتحاد الدولي للعبة.



ووجدت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي للشطرنج أن كارياكن الذي نافس في العام 2016 بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن على اللقب، أساء إلى سمعة اللعبة بتعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال الاتحاد إن تصريحاته: «حيال الصراع العسكري المتواصل في أوكرانيا، أنتجت ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وأماكن أخرى».



من جهته، ندد كارياكن بما قال إنه حكم «مخز» عبر حسابه على «تلغرام»، مؤكدا «لا أندم على شيء» لأنه أولا وقبل كل شيء مواطن ومن ثم لاعب.