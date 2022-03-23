حسم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مواجهته المرتقبة مع ضيفه ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية 113-106 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، وذلك رغم غياب نجميه الكاميروني جويل إمبيد والوافد الجديد جيمس هاردن.



وفي المباريات الأخرى حقق «الملك» ليبرون جيمس عودة موفقة الى مسقط رأسه أوهايو وقاد لوس أنجليس ليكرز للفوز على فريقه السابق كليفلاند كافالييرز 131-120 بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل»، بعدما سجل 38 نقطة مع 11 متابعة و12 تمريرة حاسمة. وفاز شيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 113-99، وهيوستن روكتس على واشنطن ويزاردز 115-97، وتغلب بوسطن سلتيكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 132-123، ودالاس مافريكس على مينيسوتا تمبروولفز 110-108، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ديترويت بيستونز 119-115، وتشارلوت هورنتس على نيو أورليانز بيليكانز 106-103.