يتقاضى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي أربعة ملايين يورو شهريا، فيما يبلغ متوسط الراتب الإجمالي الشهري لفريقه 990 ألف يورو، بحسب ما كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية.



ولم يكن مفاجئا أن يتصدر سان جرمان الذي يتربع على صدارة الدوري الفرنسي، أكثر الأندية كرما مع لاعبيه وطواقمه بين أندية الدوري الفرنسي.



وفي ترتيب رواتب لاعبي الدوري الفرنسي الذي نشرته «ليكيب»، كانت المراكز الـ 14 الأولى من نصيب سان جرمان، ويتصدر نيمار، القادم إلى سان جرمان عام 2017 بأكبر صفقة في التاريخ (222 مليون يورو)، هذا الترتيب براتبه الشهري الإجمالي (قبل الضرائب) والبالغ 4083000 يورو، متقدما على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل الصيف الماضي من برشلونة الإسباني (3375000 يورو)، وكيليان مبابي (2220000 يورو) الذي يصل الصيف المقبل لنهاية عقده.



ويجب النزول الى المركز الخامس عشر للعثور على أول لاعب لا يرتدي قميص نادي العاصمة، وهو مهاجم موناكو وسام بن يدر (650 ألف يورو).



ووفق «ليكيب»، فإن اللاعب الأعلى أجرا في أوروبا خارج فرنسا هو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى مع فريقه الجديد-القديم مان يونايتد الإنجليزي 2.6 مليون يورو شهريا قبل الضرائب.



وبحسب «ليكيب»، بلغت رواتب أندية الدوري الفرنسي هذا الموسم 1.73 مليار يورو، مقابل 1.38 مليار يورو في موسم 2018-2019، في حين انخفض إجمالي دخل «ليغ 1» بنسبة 29% منذ مارس 2020.