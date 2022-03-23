أفادت تقارير إعلامية عدة بأن لاعب الوسط الدولي العاجي فرانك كيسييه وقع لبرشلونة الإسباني بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني، وذلك من أجل الانتقال اليه الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي ميلان الإيطالي.



وذكرت شبكة «سكاي» الرياضية، أن ابن الـ25 عاما حسم انتقاله لبرشلونة بعقد لمدة أربعة أعوام بعد إجرائه الفحص الطبي في لوغانو السويسرية، وبالتالي سيترك الصيف المقبل ميلان الذي دافع عن ألوانه منذ موسم 2017-2018، أولا على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتبارا من 2019.



وخاض العاجي 214 مباراة بقميص الفريق اللومباردي الذي يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإيطالي، مسجلا 36 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة بحسب موقع «ترانسفيرماركت» المتخصص.



وأفاد الصحافي الإيطالي الموثوق بمعلوماته جانلوكا دي مارتسيو بأن برشلونة وكيسييه توصلا الى اتفاق يقضي بانتقال الأخير الى «كامب نو» مقابل راتب سنوي قدر بـ6.5 ملايين يورو، على أن يتم الاعلان الرسمي عن الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة.