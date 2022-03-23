أعلنت محكمة التحكيم الرياضية إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوغراما في أولمبياد «ريو 2016»، ثماني سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته.



وأدين رحيموف (28 عاما) باستخدام أربعة بدائل للبول، وهو ما يرقى إلى «استخدام طريقة محظورة» بموجب قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.



وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان «في يناير 2021، بعد التحقيق الذي أجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مخالفات في جمع العينات في رياضة رفع الأثقال، قدمت وكالة الاختبارات الدولية إخطارا بالاتهام إلى نجات رحيموف. وجد المحكم الوحيد أن نجات رحيموف كان مسؤولا عن استخدام أربعة بدائل للبول والتي تشكل انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات»، مضيفة «قرر المحكم الوحيد أن العقوبة المناسبة ستكون ثماني سنوات من عدم الأهلية واستبعاد جميع نتائجه التنافسية اعتبارا من 15 مارس 2016».



وعوقب رحيموف، الذي فاز أيضا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2015، بالإيقاف سابقا لمدة عامين في يونيو 2013 بسبب المنشطات أيضا.