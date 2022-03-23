اجتمعت لجنة الموارد البشرية أمس لمناقشة تكليف مجلس الأمة للجنة بالتحقيق في آليات الإعلان والاختيار والتعيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة في شركة الخطوط الجوية الكويتية.



وقال مقرر اللجنة النائب د.أحمد مطيع، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لم يحضر الاجتماع ولم يرسل للجنة أي كتاب بالاعتذار عن عدم الحضور، كما لم يحضر أيضا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية.



وطالب مطيع الوزراء بتحمل مسؤولياتهم وحضور اجتماعات اللجان المكلفة من مجلس الأمة لتمكين اللجنة من إعداد ورفع تقرير شامل للمجلس بشأن أسس التعيين والاختيار في الخطوط الجوية الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية.



ووجه مطيع الدعوة إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي لحضور الاجتماع الذي ستعقده اللجنة لمناقشة تكليف المجلس لها بالتحقيق في آلية التعيينات في إدارة الخبراء خلال السنوات الثلاث الماضية.



وأوضح أن اللجنة مكلفة أيضا بالتحقيق في موضوعات تخص شركة المشروعات السياحية ومؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها، فضلا عن عقود المقاولين في القطاع النفطي.



وأكد مطيع أن اللجنة أرسلت جميع الدعوات إلى الوزراء المعنيين، مشددا على ضرورة احترام الوزراء للجنة بصفتها لجنة تحقيق وحضور اجتماعاتها أو أن يتحمل كل وزير مسؤوليته.