قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بإدراج مبلغ لا يقل عن 152 مليون دينار في الميزانية للسنة المالية المقبلة يخصص للبنية التحتية في «جنوب سعدالعبدالله»، جاء في مقدمته ما يلي:



تعد «مدينة جنوب سعد العبدالله» من أهم المشاريع السكنية التي تسعى من خلالها المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى إنشائها واعتبارها «مدينة المستقبل»، كونها تحتوي على العديد من المشاريع التنموية، لاسيما المشروع السكني الذي يحتوي على ما لا يقل عن 22 ألف قسيمة سكنية لبناء البيوت بالإضافة إلى الشقق السكنية، والمرافق المختلفة.



وقد قامت مجموعة من المواطنين الذين يستحقون التخصيص بهذه المدينة بإنشاء «لجنة جنوب سعد العبدالله التطوعية»، تهدف إلى الإسراع ببدء العمل في البنية التحتية لهذه المدينة، وزيادة توزيع القسائم والبيوت لمستحقيها.



وتقديرا لجهودهم وسعيا منا إلى إنهاء معاناة المواطنين الذين طالما انتظروا هذا المشروع لمدة تجاوزت العقدين، لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:



1 ـ إدراج الميزانية للسنة القادمة بمبلغ لا يقل عن 152 مليون دينار للبنية التحتية، وتجهيز كراسات الممارسات والمناقصات، وسرعة ترسيتها على المقاولين بعد إقرار الميزانية الخاصة للمشروع.



2 ـ زيادة أعداد المواطنين للقرعة الواحدة، على ألا يقل عدد التوزيع عن 350 طلبا سكنيا، مع زيادة عدد التوزيعات إلى توزيعتين في الشهر الواحد.



من جانب آخر، استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة وست منستر للديموقراطية أرلي تايلور، ومدير البحث والتقييم في المؤسسة د.غراهام رامشاو بحضور مسؤولين في السفارة البريطانية.



وقال النائب أسامة الشاهين، في بيان صادر عن مكتبه، إن اللقاء تضمن مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق إلى المسيرة الديموقراطية بالكويت ومنطقة الشرق الأوسط وسبل تطويرها.



وأشاد الشاهين بزيارة وفد «مؤسسة وست منستر» المتخصصة في دعم المؤسسات البرلمانية من خلال تطوير القدرات المستدامة للبرلمانيين والموظفين في البرلمانات والمجالس النيابية لضمان الشفافية والمحاسبة.



وبين ان الغاية من نشاطها هي تقديم أداة للبرلمانيين في تطوير وتقوية النظم الأخلاقية في برلماناتهم، إضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال.