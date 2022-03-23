القاهرة ـ هناء السيد



دعا عضو مجلس الأمة ناصر الدوسري عضو البرلمان العربي إلى إعداد كوادر شبابية تكون مؤهلة وقادرة على القيادة والتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية حاليا ومستقبلا، فضلا عن ضرورة توفير كل الظروف الملائمة التي تمكن الشباب من الإبداع والابتكار، وتساعد على إدماجهم في الحياة البرلمانية، وإشراكهم في عملية صنع القرار. وجاء ذلك في كلمة النائب ناصر الدوسري بمناسبة مشاركته كممثل عن البرلمان العربي في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية الـ 144 التي تستضيفها إندونيسيا في مدينة بالي.



وأكد الدوسري في كلمته على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في العمل البرلماني، مستعرضا بعض التجارب المختلفة في هذا السياق، سواء من خلال تخصيص «كوتا» محددة لهم في بعض التجارب الانتخابية، أو عبر زيادة نسب تمثيلهم في الوفود المشاركة في الفاعليات البرلمانية بمختلف مستوياتها، مضيفا أن الشباب هم أكثر الفئات احتياجا للدعم والمساندة والتمكين.