وجه النائب عدنان عبد الصمد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف طالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- في أي سنة تم إيقاف الدراسة بمدرسة عبدالرزاق البصير الثانوية بنين في منطقة الرميثية؟



2- ما مبررات إيقاف الدراسة فيها؟ وما وضعها الحالي والموعد المتوقع لإعادة افتتاحها؟



3- في أي سنة تم إيقاف الدراسة بمبنى مدرسة أم سلمة المتوسطة بنات في قطعة 4 في الرميثية؟



4- ما مبررات إيقاف الدراسة فيها؟ وما وضعها الحالي والموعد المتوقع لإعادة افتتاحها؟



كما وجه سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، طالب فيه بتزويده بالآتي:



1- ما التخصصات الجامعية المشمولة ضمن خطة البعثات الداخلية للسنة المالية الحالية وأعداد المقاعد لكل تخصص منها؟



2- على أي أساس يتم احتساب قيمة البعثة لكل طالب في كل جامعة؟



3- ما معدل قيمة البعثة سنويا لتخصصات الجامعة والدبلوم لكل طالب في كل جامعة من الجامعات الخاصة التي تستقبل طلبة البعثات الداخلية؟



4- ما القيمة الإجمالية التي صرفتها الوزارة للبعثات الداخلية لكل جامعة لكل سنة من الخمس سنوات الماضية، مع تبيان أعداد الطلبة لكل جامعة؟