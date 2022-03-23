شارك عضو الوفد البرلماني الكويتي النائب د. هشام الصالح أمس في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144 المنعقد حاليا في جمهورية إندونيسيا.



وقال الصالح في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن الوفد البرلماني أكد دور الكويت الإنساني تجاه قضايا اللاجئين، مشيرا إلى قيامها بمؤتمرات دولية مانحة عدة من أجل مساعدتهم. وقال الصالح «أكدنا خلال الاجتماع دور الكويت المانح والمساعد حتى إنه تمت تسمية أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأمير الإنسانية». وذكر الصالح ان الكويت مستمرة على مسيرة تقديم المساعدات والإغاثات لمناطق ودول عدة منها أوكرانيا، لافتا إلى دور الكويت كوسيط لحل النزاعات الدولية الذي يسهم أيضا في تفادي موضوع اللاجئين من الأساس.