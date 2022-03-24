أطلقت «سيرفس هيرو»، المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء، قائمة مزودي الخدمات الأفضل أداء في البلاد، وذلك خلال حفل الجوائز السنوي لعام 2021 والذي أقيم افتراضيا.



وأعلن «سيرفس هيرو» مؤشر رضا العملاء الوحيد في العالم العربي الذي يعتمد على تقييم العملاء بشكل كامل عن أفضل مزودي الخدمات حسب مؤشر رضا العملاء للعام 2021، والذي حصدت من خلاله شركة «بست اليوسفي للالكترونيات» المركز الاول كأفضل معارض للالكترونيات في الكويت للمرة الثانية على التوالي، إذ حصلت على جائزة افضل خدمة عملاء في سنة 2020. وقد تم تقييم كل فئة من خلال 11 بعدا للخدمة، وهي: الموثوقية، والسرعة، وجودة المنتج، وكفاءة الموظفين، والقيمة مقابل السعر، والموقع، والتطبيق الذكي، والتسليم، ومركز الاتصال، وجودة الموقع الإلكتروني، فضلا عن حل الشكاوى الواردة.



وخلال تكريم شركة «بست»، قام مدير عام ادارة الالكترونيات في شركة اليوسفي وائل ديب باستلام جائزة التميز من رئيسة «سيرفس هيرو» فاتن ابوغزالة، وذلك في المقر الرئيسي لشركة عيسى حسين اليوسفي في منطقة العارضية.



وفي اول تعليق لوائل ديب بعد استلام الجائزة، قال: لقد اصبح عملاؤنا أكثر معرفة بالجديد في عالم الالكترونيات مما يتطلب منا بذل مجهود اكبر لارضائهم، فهم يرغبون بالمزيد من الخيارات وايضا خدمة اكبر واشمل لما بعد البيع، وهذا ما يجعلنا دائما نسعى بقوة الى تقديم ما هو الافضل لهم من خلال فريق عمل شامل ومتكامل لخدمتهم وتلبية متطلباتهم.



واضاف ديب: قمنا ايضا بعمل تطوير وتوسعة كاملة لمركز الخدمة «الورشة»، وذلك لتقديم خدمة اكبر واوسع للعملاء خصوصا مع ازدياد عددهم في الفترة الاخيرة، كما اننا قمنا بتحديث مركز خدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع لتلائم هذا التوسع. ونحن في «بست اليوسفي» لا نعتبر العميل هو مجرد رقم آخر يضاف على الكمبيوتر، لكنه عميل مهم له افكاره ومتطلباته الخاصة والذي يتوجب علينا ان نحترمها ونراعيها من جميع الجوانب. كما كان لازدياد عدد المعارض المنتشرة في جميع انحاء الكويت الفضل الاكبر في الوصول الى اكبر شريحة من العملاء وتقديم افضل الخدمات مما جعل معارض «بست اليوسفي» في المركز الاول.



من جانبها، أشارت رئيسة «سيرفس هيرو» فاتن أبوغزالة، في معرض حديثها، إلى دور «سيرفس هيرو» كأحد أكبر المنادين بالتميز في الخدمة، وإلى المؤشر بشكل عام وقيمته وما يعنيه بالنسبة إلى المستهلكين ومؤسسات الأعمال والقطاعين الخاص والحكومي والاقتصاد ككل.



ويعد «سيرفس هيرو»، ومقره في الكويت، المؤشر الوحيد لقياس رضا العملاء بمنطقة الشرق الأوسط، وهو يتبع بروتوكولات «إيزومار»، المنظمة الأوروبية للآراء وأبحاث التسويق سابقا، كما أنه يمتثل لمبادئ وإرشادات المنظمة العالمية للتنظيم الذاتي والممارسة الأخلاقية، ويشرف مجلس استشاري مستقل على مؤشر «سيرفس هيرو» لضمان نتائج محايدة وموضوعية تعكس بدقة تفضيلات المستهلكين.