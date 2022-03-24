بالتزامن مع يوم العالمي لمتلازمة داون والذي يصادف 21 مارس من كل عام، وفي إطار اهتمام البنك الأهلي المتحد بذوي الهمم، استضاف البنك الفنانة التشكيلية الموهوبة أنفال بوحمد لعرض أعمالها الفنية في القاعة المصرفية للبنك، حيث تعد الفنانة أنفال بوحمد رمزا لقهر الإعاقة بالإرادة بعد أن استطاعت رغم معاناتها من متلازمة داون أن تصبح أول فنانة تشكيلية من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقامت الرئيس التنفيذي بالبنك جهاد الحميضي ومعها فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك باستقبال الفنانة أنفال بوحمد، حيث قامت الحميضي بتكريمها والثناء على موهبتها وأبدت إعجابا كبيرا بأعمالها الفنية. وبهذه المناسبة، قالت الحميضي: حرصنا من خلال هذه المبادرة على بث رسالة تفاؤل لمن يعانون من متلازمة داون وعائلاتهم، مفادها أن إخواننا وأبناءنا ممن يعانون من متلامة داون أو غيرها من الاحتياجات الخاصة، إنما يمتلكون في الوقت نفسه قدرات خاصة ويستطيعون بالإرادة والتعلم والإقبال على المشاركة في جميع مناحي الحياة أن يتميزوا ويحققوا النجاح والتفوق. وأضافت الحميضي: سنواصل جهودنا في البنك الأهلي المتحد لنشر الوعي العام بمتلازمة داون في المجتمع، ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية، وذلك تأكيدا لاهتمام البنك بذوى الاحتياجات الخاصة، ومنحهم الشعور باهتمام المجتمع بهم، ومعرفة مكانتهم في قلوب أفراد مجتمعهم. ويعتبر البنك الأهلي المتحد أن الاحتفاء باليوم العالمي لمتلازمة داون يأتي ضمن إطار برنامجه الرائد للمسئولية المجتمعية، كما يؤمن بأهمية مساواة أطفال متلازمة داون مع غيرهم، وذلك لأنهم يتمتعون بمواهب وقدرات تمكنهم من ممارسة حياتهم العادية شأنهم شأن الأشخاص الطبيعيين إذا أتيحت لهم الفرص المناسبة.