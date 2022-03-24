استــــمرارا للنهج الذي تميز به بنك وربة والمسؤولية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الشبابية وتنميتها، رعى البنك دورة برمجة لغة بايثون الخاصة بنادي Click IT في جامعة الكويت لمدة 4 أيام في 13 و15 و17 و20 الجاري، وتعتبر لغة بايثون لغة برمجة عالية المستوى، تعتمد أسلوب البرمجة الكائنية، وهي لغة متعددة الاستخدامات، وتستخدم بشكل واسع في العديد من المجالات، وذلك لإنجاز المشاريع الضخمة. وقدم الدورة م.ناصر الأستاذ في كلية العلوم الحياتية، بحضور عدد من طلبة جامعة الكويت، مؤكدا أن لغة بايثون تدعم الأنماط البرمجية المتعددة، كما تستخدم كلغات البرمجة الديناميكية كلغة برمجة نصية، وللغة نموذج مفتوح للتطوير، مؤكدا أهميتها مع التطور الذي يشهده العالم بشكل متسارع.



بدوره، ألقى اختصاصي العلاقات العامة والإعلام في بنك وربة مساعد علي الغريب نبذة عن البنك، مؤكدا الاهتمام بفئة الشباب وتطوير مستوياتهم، وتعزيز المسار التعليمي للمساهمة بتكويت القطاعات الوظيفية، وشرح الغريب بعض أبرز منتجات البنك، وتحدث عن حساب BLOOM الخاص بفئة الشباب، والمميزات والخصومات التي يتمتع بها عملاء الحساب من حملة الاسترداد النقدي، والسحوبات الأسبوعية والشهرية. واختتم الغريب بترحيبه بكافة المبادرات الشبابية لتقديمها ورعايتها عبر بنك وربة، وذلك دعما وتحفيزا للشباب الوطني شريطة أن تكون الرعاية ذات فائدة شاملة، ومستوفية الشروط القانونية المعمول بها في البنك.