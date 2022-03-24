ندى أبونصر



نظمت كيدزانيا، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي يوما احتفاليا بمناسبة عيد الأم وذلك يوم 21 مارس.



وقال المدير المناوب لكيدزانيا ـ الكويت محمود موسى خلال الاحتفالية إن كيدزانيا انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تحتفل مع العديد من الرعاة كجريدة «الأنباء» والبنك الوطني والجامعة الأمريكية و«أسنان تاور» بهذا اليوم المميز، لأن الأم دورها كبير ورسالتها عظيمة واليوم كيدزانيا تتيح للأم الدخول بتذكرة مجانية مع طفلها، كما أن البنك الوطني يقدم للأطفال أيضا تذكرة مجانية للذين لديهم حساب لديه.



وأضاف أن الاحتفالية تتيح للأطفال الاستمتاع بالأجواء الجميلة والمسلية عبر المشاركة بعدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في كيدزانيا، ومشاهدة عرض المسرح الشائق Earth squad show عرض فرقة الأرض الذي يهدف إلى تعليم الأطفال المحافظة على البيئة الصحية وتزويد الأطفال وتعليمهم أهمية الاعتناء بالبيئة التي يعيشون فيها «من أجل عالم أخضر» وسيستمر العرض المسرحي حتى نهاية شهر مايو. هذا، وتعرف الأطفال خلال هذا اليوم المميز إلى العديد من المهن المتنوعة في بيئة واقعية تعزز مهاراتهم في أداء مختلف الوظائف واتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق، إضافة إلى تطوير قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الاجتماعية، وتم توزيع الورود والبالونات على الأطفال والأمهات في أجواء من الحب والمرح والبهجة.