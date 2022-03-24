واصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» ريادته في توظيف الشباب الكويتي واستقطاب المواهب الوطنية، عبر مشاركته في معرض الفرص الوظيفية الذي نظمته كلية الكويت التقنية على مدار يومين.



وتواجد في جناح «بيتك» فريق متخصص من الموارد البشرية بهدف عرض الشواغر الوظيفية واستقطاب المواهب، وكذلك الإجابة عن جميع استفسارات الطلبة والرد على مختلف الأسئلة حول الفرص الوظيفية المتاحة للطلبة الحاليين والخريجين الباحثين عن فرص وظيفية في «بيتك»، إضافة إلى استعراض البرامج التدريبية والتطويرية التي يقدمها البنك للطلبة والموظفين.



كما قدم فريق «بيتك» فرصة للطلبة الحاليين للعمل بنظام «العمل الجزئي»، وهو نظام توفره كبريات الشركات في العالم لتطوير الطلبة وتحفيزهم لخوض غمار سوق العمل بجهوزية وخبرة كبيرتين، ولاستثمار وقت الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة لحاضر ومستقبل أفضل.



وتأتي مشاركة «بيتك» بهذا المعرض الوظيفي تأكيدا على ريادته في إتاحة فرص العمل للشباب الكويتي الباحث عن العمل في القطاع الاهلي، لاسيما ممن يملك الشغف والطموح في الوظائف ذات التخصص المميز والتي تحظى بطلب عال في سوق العمل الحالي والمستقبلي كتلك التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرياني، إضافة إلى تخصصات عديدة مختلفة والتي باتت مطمع جل الشركات العالمية.



وقد شارك «بيتك» الأسبوع الماضي في معرض الفرص الوظيفية الذي أقامته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لمدة يومين، وأسفرت مشاركة «بيتك» عن تسجيل العديد من طلبات التوظيف للطلبة الخريجين، وقدم فرص عمل للطلبة الراغبين في التسجيل بنظام «العمل الجزئي».