انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الثقافية الخليجية الـ 53 في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء بمشاركة مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا ومدراء الثقافة بدول المجلس.



وقال بن رضا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع انه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والأنشطة والفعاليات الثقافية الخليجية التي من شأنها تعزيز التعاون الثقافي بين دول الأعضاء ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع ال25 لوزراء الثقافة بدول المجلس.



وأضاف بن رضا أنه تم التطرق الى البيان الختامي وإعلان (العلا) الصادران عن المجلس الأعلى الموقر في دورته الـ (41) وجهود دول المجلس لمواجهة جائحة (كورونا) وتأثيرها على القطاع الثقافي.



وأشار الى ان الاجتماع ناقش الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون (2020 - 2030) ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.



وذكر ان الاجتماع سيناقش غدا الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ولوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك والتعاون الدولي في المجال الثقافي وتنظيم الأنشطة الثقافية المشتركة المصاحبة لمعارض الكتاب في دول المجلس.