مفرح الشمري



بحضور الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع، ومدير إدارة البرنامج العام سعد الفندي، تم امس تسجيل المسلسل الاجتماعي «أسرة في مهب الريح» في استديو صقر الرشود بمبنى الإذاعة. وسيتم بث العمل في شهر رمضان عبر أثير إذاعة البرنامج العام، وهو من بطولة: عبدالعزيز المسلم وحسين المفيدي ود.فهد العبدالمحسن، ومجموعة من الفنانين، ومن تأليف مشعل السعيد، وإخراج نسرين أحمد. والمسلسل اجتماعي نقتبس منه العبرة والعظة والاستقرار الأسري من خلال بطل قصته «بوهاشم» الذي لديه مكتب عقاري، حيث سيحكي للمستمعين علاقته مع أصدقائه المقربين، وماذا يحدث بها.