حمست الفنانة السعودية العنود سعود، جمهورها ومتابعيها لمسلسل «استديو 22» الذي تشارك به ويعرض في الموسم الدرامي الرمضاني، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على «انستغرام»، وكتبت عليها: «مين متحمس يشوف، أميرة المسيطرة على استديو 22؟.. هانت كلها أيام وراجعين لكم بجرعة أكبر».



و«استديو 22» من الأعمال الدرامية ذات الطابع الكوميدي، وأحداثه تدور حول إحدى المحطات الفضائية التي أوشكت على الإفلاس وصاحبها يصمم على استمرارها مما يولد ذلك الأمر العديد من المواقف الكوميدية، والعمل بطولة: العنود السعود، حبيب الحبيب، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، علي الحميدي، ماجد مطرب فواز، خالد فراج، ريماس منصور، وإخراج محمد دحام الشمري.



وكشفت الفنانة السعودية، خلال لقاء تلفزيوني لها، عن أن الشخصية التي تقدمها تمر بالكثير من أحداث الأكشن والكوميديا، متمنية أن تنال إعجاب متابعيها.