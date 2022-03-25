المنصور: أنا الصندوق الأسود الذي يحرك الأحداث

حسين: أجسد دور الشرير بشكل سلس وجديد

الطليحي: كل ما «أطق» باب ينسد في وجهي

بهمن: أظهر بلوك جديد لأنافس به المنصور

الياسين: الأحداث جعلتني أتخلى عن حب حياتي

الحوطي: حبيت التمثيل أكثر من تقديم البرامج



ياسر العيلة



من الأعمال المتوقع لها ان تترك بصمة بارزة في السباق الرمضاني المقبل مسلسل «شيء لا أنساه»، إنتاج مجموعة السلام الإعلامية، إشراف عام د.محمد دشتي، مدير إدارة الإنتاج أحمد عبدالله، والعمل تأليف فواز الشعار، وإخراج حسين أبل، ويضم نخبة من النجوم منهم: حسين المنصور والفنان القطري غازي حسين وعبدالله الطليحي وعبدالله بهمن وشهد الياسين وملاك وهيا الحوطي، وآخرون.



«الأنباء» تواجدت أثناء تصوير العمل والتقت بعدد من نجومه الذين تحدثوا عن أدوارهم، والتي جاءت على النحو التالي:



تحدث الفنان حسين المنصور عن دوره، قائلا: اجسد دور اب مثالي لأسرة تتكون من زوجة وبنت، وهذا الاب اسرته عنده اهم شيء وابنته كل شيء بالنسبة له، خاصة انها ابنته الوحيدة التي «يدللها» ويعمل ليل نهار من اجلها، ولكن هناك سر غامض في حياة هذا الاب، مشيرا الى ان دوره يحرك احداث العمل ككل وأنه يمثل الصندوق الاسود في هذا المسلسل.



وقال الفنان القطري غازي حسين: أجسد دورا مختلفا عما قدمته من قبل بعيدا عن العنف، حيث أقدم في هذا العمل الدور بشكل سلس، وإن شاء الله الجمهور يتقبل مني الشر بشكله الجديد ويقتنع به، فأنا اجتهد مع زملائي الفنانين حتى نقدم عملا ينال اعجاب واستحسان كل من يتابعه.



بدوره، قال الفنان عبدالله الطليحي: مستمتع جدا لأنني اشارك في هذا المسلسل الجميل لشركة السلام الإعلامية للأخ الفنان عبدالعزيز المسلم، والعمل بشكل عام «حلو»، ويضم نخبة متميزة من الفنانين، بالإضافة للمخرج حسين ابل.



وعن دوره، قال: اجسد شخصية «حمود» الذي يبحث عن حقه الضائع مما يدخله في متاهات للبحث عن دليل يطالب من خلاله عن حقه، وشخصية «حمود» سوف تكسر خاطر المشاهدين، لأنه كل ما «يطق» باب ينسد في وجهه.



أما الفنان عبدالله بهمن فقال: «شيء لا أنساه» عمل كلاسيكي جدا واجتماعي، يحمل محاولة لتغيير وجهات النظر تجاه الأغنياء وأصحاب المال والنفوذ والسلطة، وإن شاء الله نوفق فيه، خاصة انه يضم كوكبة كبيرة من النجوم. وبسؤاله عن «اللوك» الجديد الذي يظهر به، قال (ضاحكا): حتى أنافس الفنان حسين المنصور.



وقالت الفنانة شهد الياسين: انضممت للمسلسل بعد ان تم تصوير نصفه تقريبا ولكن لأن جهة الانتاج عزيزة عليّ، وعملت معها من قبل في اكثر من مسلسل، وثقتي في القائمين عليها كبيرة وجعلتني ادخل في منتصف العمل بدون قراءة النص بالكامل فاكتشفت ان المسلسل من الأعمال الكبيرة، لافتة الى انها تجسد شخصية «نجود» التي تحب والدها، وفي نفس الوقت يوجد حب حياتها، وعانت لفترة طويلة حتى تصل لهذا الحب، ولكن تحدث امور تجعلها تتخلى عن هذا الحب، مؤكدة ان «نجود» قريبة من شخصيتها الحقيقية، فهي طيبة وحبيبة وهادئة.



بينما قالت الفنانة هيا الحوطي: اجسد شخصية «حصة» وحيدة امها وأبوها، وهي بنت مدللة وطيبة تحب ابن خالتها وتمر بظروف وأحداث تؤدي الى اختلافها معه، واستطردت: احببت التمثيل جدا ولم اتوقع انه «حلو» بهذا الشكل الذي فوجئت به، عكس تقديم البرامج الذي اشعر بأنه يقيدني اكثر، حيث أجسد في التمثيل الادوار بأريحية اكثر، وأنا مستمتعة بوجودي مع فريق العمل الرائع في هذا المسلسل.