دلال العياف



المملكة العربية السعودية أطهر بقاع الأرض، ولادة دائما وأبدا لمواهب وشخصيات، اشتهرت بالأدب والرياضة والفن، وشعراؤها لهم حبر ساحر قطراته من ذهب وأبدية، واليوم نتحدث عن شاعر عرف بالشمولية لميوله المتعددة التي نقف لها احتراما وترفع لها القبعة تقديرا لأساطير شعرية دامت وركزت في أذهاننا، وشعرنا معها وكأننا نحلق في سماء الفن ونصول ونجول مع كلماته العذبة من بلد الى بلد. اشتهر شاعرنا في اسطورية شعرية فنية هي أغنية «الأماكن» التي ترجمت لأكثر من لغة وأصبحت ركيزة من ركائز الفن والغناء وطفرة بالساحة الفنية حتى الآن وسوف تبقى، فهو من كتبها بإحساس عال انه منصور الشادي رجل الأعمال والرياضي وكاتب الاغنية الدائمة، على حد القول، والذي يشترك الفترة القليلة الماضية في مثلث موسيقي شعري فني، اثمر اغنية جميلة، بصوت داليا مبارك والتي تشدو بأغنية لها طراز خاص بعنوان «محد عارف»، وترجمها بأوتار عوده الملحن الذي تحمل جيناته موهبة لحنية حمد الخضر، وهي أيضا من توزيع هشام السكران، وإيقاع ابراهيم حسن ومكساج جاسم محمد، وتقول كلماتها:



محد عارف لها غيرك



بلا عشق وحكي فاضي



تحب في كل يوم عشرة



وضميرك للاسف راضي



مقضيها نفاق وكذب



ومصلحتك اهي الاولى



انا مدري اذا لك قلب



مثل كل البشر او لا