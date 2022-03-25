عبدالحميد الخطيب



على منصة «اليوبيل» في «إكسبو 2020 دبي»، يحيي «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل خلال أيام حفلا غنائيا ضخما يحمل عنوان «أمسيات خالدة»، ليلتقي جمهوره ويبهره بأداء حي لأجمل أغانيه القديمة والحديثة.



وقال بوشعيل في تصريح لـ «الأنباء»: الحفل سيكون الاثنين المقبل الموافق 28 الجاري ويشاركني فيه الفنانة أصالة، مشيرا الى انه اعد باقة متنوعة من الأغنيات لإرضاء مختلف الأذواق، متمنيا للجمهور الذي سيحضر قضاء ليلة جميلة يستمتع فيها بالطرب الأصيل.



ومن المتوقع ان يشدو بوشعيل في الحفل بأغان، مثل «عطوه جوه»، كلمات الشاعر جبل وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، «اللحظة الوداعية»، كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر، «أنا ناطر حبيبي» كلمات مشعل المناور وألحان فهد الناصر، «بقالي ساعة» كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وغيرها من أغنياته المعروفة والتي يحفظها محبوه عن ظهر قلب، بالإضافة إلى أغاني آخر إصداراته ميني البوم «يقولون»: «أسوأ أيامي» كلمات وألحان علي بوغيث، «أنا اتحراك» كلمات أحمد الصانع وألحان عبدالله الجاسم، «يقولون» ألحان ميثم علاء الدين وكلمات أحمد الصانع.



وعلق حساب «إكسبو دبي 2020» في «تويتر» على حفل بوشعيل المنتظر والذي تشاركه فيه المطربة أصالة نصري، وكتب: «وأنا ناطر حبيبي!، أنتم على موعد مع بلبل الخليج الفنان الكويتي نبيل شعيل ليبهركم بأجمل أغانيه ضمن سلسلة أمسيات خالدة».