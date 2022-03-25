The Tiger Rising



في إطار عائلي، يتولى فتى صغير مسؤولية رعاية نمر محبوس داخل قفص في الغابة بالقرب من منزله، وسرعان ما تنشأ صداقة قوية بين النمر والفتى تغير حياتهما للأبد.



الفيلم من إخراج: راي غاراتانا، بطولة: دينيس كويد، كاثرين ماكفي، كوين لاتيفا، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم 24 الجاري.



The Lost City



خلال جولة خاصة بكتابها الجديد رفقة عارض غلاف روايتها، تتعرض «لوريتا» للاختطاف من قبل رجل ثري يسعى للحصول على مساعدتها في الوصول لكنز مدينة مفقودة.



الفيلم من إخراج: الأخوان آرون ني وآدم ني، بطولة: براد پيت، ساندرا بولوك، دانيال رادكليف، تشانينغ تاتوم، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم 24 الجاري.