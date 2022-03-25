راشد العوبد: نعمل وفق منهج متكامل يعكس حجم الحضور الإعلامي الذي تحظى به الشارقة محلياً وعالمياً



تستعد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر قنواتها وإذاعاتها السبع لاستقبال شهر رمضان المبارك بدورة برامجية متجدد تتضمن 128 من البرامج والمسلسلات الدينية والترفيهية، التي تلبي تطلعات جمهورها من كل أنحاء العالم.



وتتنوع برامج الهيئة ما بين مسلسلات محلية تعود بذاكرة أبناء الإمارات إلى جماليات تاريخ المنطقة، وأخرى عربية تثري بمعالجاتها الاجتماعية ومحاورها الدرامية أوقات المشاهدين، إضافة إلى طيف واسع من المسابقات والبرامج الترفيهية التي تلائم مختلف الأذواق.



خصوصية رمضان



وفي تصريحه حول برامج شهر رمضان لهذا العام، قال مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون راشد العوبد «يمثل شهر رمضان المبارك فرصة لتسليط الضوء على روحانيات الشهر الفضيل، وإبراز القيم الإسلامية لكافة متابعي قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتعريف المقيمين على أرض الإمارات بالثقافة العربية والإسلامية، التي تتجلى بجمالياتها في هذا الشهر، الذي يحظى بخصوصيته ومكانته في نفوس كل المسلمين».



وأضاف العوبد «نعمل وفق منهج متكامل يعكس حجم الحضور الإعلامي الواسع لإمارة الشارقة على المستوى المحلي والعالمي، ويثري من الدور الحضاري لقنواتها الإعلامية التي تحظى بثقة الأسرة والمجتمع، بما يحقق رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تكريس الأدوات الإعلامية في الصالح المجتمعي العام، وتقديم منتج يلبي رغبات المجتمع بكل مكوناته».



وتابع العوبد «نسعى إلى إثراء أوقات المشاهدين والمستمعين، وتقديم محتوى غني ومتنوع، حيث تعمل الهيئة على تلبية رغبات متابعيها من خلال تصميم برامج تفاعلية تجعل الجمهور جزءا منها، وتبني جسور التواصل بينها وبين الفئات المستهدفة، وتعزز دورها في إيجاد فضاء إعلامي راق وجذاب».



نجوم الدراما



ومع إعلان أول أيام شهر رمضان المبارك، سيكون مشاهدو القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على موعد مع أعمال درامية لكبار نجوم التمثيل الإماراتيين والعرب، من أبرزهم: بيومي فؤاد، أيمن زيدان، حياة الفهد، حبيب غلوم، سلاف فواخرجي، جوليت عواد، محمد المنصور، مريم الصالح، هيفاء عادل، وعبير عيسى.



4 مسلسلات و9 برامج



ويستقبل «تلفزيون الشارقة» مشاهديه ببرنامج «إيجابيات»، الذي يقدمه خالد المنيف، حيث يلتقي المشاهدون بأصحاب تجارب تبث الأمل في النفوس. ويعود برنامج «مدفع الإفطار»، باطلالة متجددة، حيث يضم فقرة عن أعظم العظماء، ويتخلل البرنامج فقرة للمسابقات.



أما برنامج «جواهر» فيستضيف أشخاصا حققوا إنجازات وتجاوزوا تحديات الحياة. كما يتجدد برنامج «الريح المرسلة»، ليسلط الضوء على الأثر الطيب الذي نتج عن المشاريع الخيرية والإنسانية لجمعية الشارقة الخيرية. ومع برنامج «في رحاب سورة»، الذي يقدمه سعادة محمد خلف برفقة د.محمد صافي المستغانمي، تتوضح للمشاهد ملامح بيانية قرآنية تبرز الإعجاز البلاغي للكتاب العزيز، ويطرح برنامج «صحة وحياة» نصائح في الطب والتغذية.



ومع فضيلة الشيخ عزيز فرحان، يتلقى برنامج «فتاوى» استفسارات المشاهدين الشرعية، وفي برنامج «العريش»، يتفاعل الجمهور مع الأسئلة الثقافية التراثية من المشاهدين. أما برنامج «ملهمون» فيقدم نماذج ناجحة لشخصيات مؤثرة في المجتمع.



مسلسلات تاريخية واجتماعية وكوميدية



سيكون جمهور شاشة تلفزيون الشارقة على موعد مع أربعة مسلسلات في رمضان، الأول بعنوان «فتح الأندلس»، الذي يروي إحدى قصص الفتوحات الإسلامية، أما المسلسل الثاني فيحمل عنوان «اسمع وشوف»، وهو عمل فكاهي يطرح بعض الظواهر الاجتماعية برؤية كوميدية.



كما تعرض شاشة تلفزيون الشارقة الجزء الثاني من المسلسل الاجتماعي «الكندوش»، الذي يتناول تفاصيل دمشق أيام زمان وقضايا الحب والخيانة والانتقام، في حين يغوص مسلسل «محمد علي رود» بموسمه الثاني، في الطقوس التي تؤمن بالأرواح الشريرة.



«الشرقية من كلباء»



وبمزيج فريد من الفائدة والتثقيف والترفيه، تنطلق قناة الشرقية من كلباء في خارطتها البرامجية الرمضانية مقدمة 12 برنامجا و4 مسلسلات، منها برنامج «عادات من الماضي»، الذي يسلط الضوء على العادات القديمة في المنطقة، و«أخلاقيات الرسول»، إضافة إلى برنامج المسابقات «السوق القديم».



ويلتقي برنامج «مجالس رمضانية» شخصيات بارزة في المنطقة الشرقية، كما يستعرض برنامج «رمضانيات» فعاليات الشهر الفضيل، ويواكب برنامج «صناع المحتوى» تجارب شباب مؤثرين على مواقع التواصل، إضافة إلى فقرة التثقيف الصحي من خلال برنامج «صحتك في رمضان».



ويتناول برنامج «عطاء» أوجه الخير التي تعم أرجاء المنطقة، ويأتي برنامج «الفارس» ليسلط الضوء على علاقة الفارس بالخيل. ومن خلال برنامج «جدر الوالدة» يتعرف المشاهدون إلى الطبخات الشعبية الإماراتية، أما برنامج «كواليس» فيستعرض المواقف المرحة التي حدثت أثناء تصوير المسلسلات، ويجول «وجهتنا اليوم» في أحد الأماكن السياحية ويروج له بأسلوب مشوق.



وتستقبل قناة الشرقية مشاهديها في رمضان بعرض مسلسل «كيد الحريم» الذي تدور أحداثه حول صراع الميراث بين مجموعة نساء، ويعرض مسلسل «نوح العين» قصة ربان سفينة في إطار مشوق، ويواصل «حكايات ابن الحداد» أحداثه من خلال جزئه الثاني، ومع مزيج من أجواء الحب والانتقام، يأتي مسلسل «حضرة الموقف».



قناة الوسطى



ومن وحي البيئة الإماراتية، تطل قناة الوسطى خلال رمضان بـ 9 برامج و3 مسلسلات درامية، تتضمن برنامج «الحصن» المتنوع ما بين التراث والثقافة والمسابقات، وبرنامج «من عبق البادية» الذي يستضيف نخبة من ألمع نجوم المسلسلات البدوية، فيما يستعيد برنامج «ويبقى الأثر» ذكريات شخصيات أسهمت في تكوين تاريخ المنطقة، ومع برنامج «رمضان ذاك الزمان» تظهر ملامح بديعة من طبيعة الشهر الفضيل قديما.



ويتناول برنامج «العرابه» مفردات اللهجة البدوية، ويشارك الأهالي في برنامج «مجالس الوسطى»، كما يتناول البرنامج الديني «روح وريحان»، علاقة الدين بالعلم والحياة، أما البرنامج التراثي «بريق الذاكرة»، فيستعرض تجارب الأمهات والجدات.



وتعرض «الوسطى» 3 مسلسلات وهي: «ذياب هباب الريح»، المستوحى من الذاكرة الشعبية، و«نشميات من البادية»، الذي يبرز قوة المرأة البدوية وإصرارها، فيما ستعرض القناة مسلسل «عين الذيب» الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي شيق وجذاب.



«الشارقة الرياضية»



وفي رحلة رياضية تتنقل من خلالها بين الإمارات والوطن العربي والعالم، تخصص قناة الشارقة الرياضية لمشاهديها 8 برامج متنوعة. ويواصل برنامج المسابقات «واحد من الثلاثة»، تألقه رافعا شعاره «الجميع فائز».



«إذاعة القرآن»



وتحفل أجندة إذاعة القرآن الكريم من الشارقة خلال شهر رمضان بـ 30 برنامجا دينيا تبرز سحر البيان القرآني، وتتميز الإذاعة ببرامج تسرد بعض المواقف النبوية ومواضيع مختلفة حول الفضائل الإيمانية، ومن أبرزها برنامج «الرحمة المهداة»، و«فضائل الأعمال»، و«صلوا عليه»، كما تنقل الإذاعة صلاتي التراويح والقيام.



إذاعة الشارقة



وعبر 50 برنامجا من إنتاجها، ترافق إذاعة الشارقة مستمعيها في الشهر الفضيل. مثل برنامج «جهة خامسة» وبرنامج «نسائم رمضانية»، و«المشهور الأعظم»، و«نجم المجالس». إضافة إلى برنامج «صيام فوق الستين»، وبرنامج «اعتدال وتوازن» و«طبختنا برزت»، و«اعرف حقك».



وبمزيج من التوعية والكوميديا، يطل مسلسل «بعد الخمسين»، لبيومي فؤاد على مستمعي إذاعة الشارقة. أما مسلسل «افتح يا سمسم»، فيسرد حكايات جاذبة ذات مغزى هادف موجه للأطفال.



إذاعة بلس 95



كما تواكب إذاعة «بلس 95» الناطقة بالإنجليزية شهر رمضان من خلال 3 برامج إذاعية: «نبي الرحمة»، وEyes On الذي يغطي الأحداث الهامة في إمارة الشارقة، ويطرح برنامج المسابقات Catch a Vibe أسئلة تثقيفية على المتسابقين.