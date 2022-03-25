بحث نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف مع نائب رئيس شركة أمازون ويب سرفيزس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الخطة الإستراتيجية للكويت مع تقديم الحلول لتطوير خدمات البنك في مجالات التحول الرقمي.



وقالت المتحدث الرسمي للبنك حباري الخشتي في تصريح صحافي إن وفد الفريق التنفيذي لشركة أمازون أثنى على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك للمواطنين.



وأضافت الخشتي أن الفريق أشاد باهتمام البنك لتطبيق التحول الرقمي واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في ظل التحديات الكبيرة ومسارعة الوقت في إنجاز المعاملات.



وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الإستراتيجية للشركة في المنطقة وخاصة في الكويت وناقشت إمكانياتها لتقديم الحلول المناسبة لتطوير خدمات البنك في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.



وأشارت إلى رغبة البنك بالاستفادة من تجربة التعاون مع شركة أمازون في الخدمات والحلول التي تقدمها لرفع كفاءة أداء البنك وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية في ضوء الحرص على تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) نحو التحول الرقمي المتكامل وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.