استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية كازاخستان الصديقة مختار تيليوبردي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير صلاح السيف وسفيرنا لدى جمهورية كازاخستان طارق الفرج.الى ذلك عقــد وزير الخارجيــــــــة الشيــــخ د.أحمد ناصر المحمد جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان الصديقة مختار تيليوبردي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وما وصلت إليه من تقدم على المستويات كافة وعلى جميع الصعد وبحث سبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بمختلف المجالات الحيوية والهامة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.كما اتفق الجانبان خلال جلسة المباحثات الرسمية على إنشاء اللجنة المشتركة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كازاخستان على مستوى وزيري الخارجية والتي ستكون مظلة شاملة لكل قطاعات التعاون.وأعرب الجانبان خلال الجلسة عن سعادتهما ببدء انطلاق الرحلات الجوية المنتظمة بين الكويت وكازاخستان والتي ستسهم بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحة بين البلدين إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية.وأثنى الشيخ أحمد ناصر المحمد على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية المختلفة، معربا عن تطلعه لمواصلة نسق هذا التعاون بين الجانبين على كافة المستويات.من ناحيته، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان باعتزام الكويت الانضمام إلى مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا كعضو دائم، متطلعا بهذا السياق إلى الدور الفاعل للكويت في أعمال (سيكا) الذي سيسهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في آسيا.كما جرى خلال المباحثات الرسمية بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة والموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.