التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد سفراء دول الاتحاد الأوروبي وعددا من سفراء المجموعات الإقليمية المختلفة المعتمدين لدى الكويت في مقر وزارة الخارجية وتضمن اللقاء بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا.



وأكد وزير الخارجية على موقف الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.



كما شدد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل المنازعات والخلافات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت نيكولاي ماكاروف في مقر الوزارة وتضمن اللقاء بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا. كما بحث وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا الصديقة دميترو كوليبا تطورات الأزمة في أوكرانيا.



وأكد الشيخ أحمد الناصر على موقف الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.



كما شدد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل المنازعات والخلافات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



من جانبه، أشاد وزير خارجية أوكرانيا بدعم الكويت للشعب الأوكراني خاصة على الصعيد الإنساني وللجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها جراء الأزمة.