ندى أبونصر



أكدت مدرسة اللغة الانجليزية والمدربة المعتمدة بالقيادة التربوية هنادي عباس كرم ان فريق التعليم في لجنة التنمية المستدامة نظم ورشة عمل بعنوان «كيف نتعامل مع ضعف الكتابة» في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بهدف تعليم القواعد الاساسية للغة الانجليزية للأمهات والمساهمة في معالجة الفاقد التعليمي الذي يعاني منه الطلبة في الوقت الحالي.



وقالت إن البرنامج يتألف من 6 ورش ومن ضمنها ورش للمعلمات اللواتي لم يحصلن على كفايتهم من التدريب الميداني وورشة للمعلمات تضمنت طرق التدريس اضافة الى ورش لأولياء الأمور لمساعدة اولياء الأمور في المتابعة مع ابنائهم لأنهم جزء اساسي في العملية التربوية وولي الامر له الدور الاساسي في التعليم لأن التعليم قبل كان من ثلاثة اضلاع وهم المنهج والمعلم والطالب.



واضافت انه خلال الورشة سيتم توزيع مذكرات لاولياء الامور تتضمن شرح مفصل للقواعد الاساسية ليستطيعوا المتابعة فيها مع ابنائهم.