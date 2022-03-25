بمناسبة يوم المرأة العالمي أقامت لجنة المرأة الدولية ندوة بالتعاون مع مركز الجارالله الألماني تحت عنوان «معا نقضي على سرطان عنق الرحم».



فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، يحتل مرض سرطان عنق الرحم المرتبة الثانية بين أكثر أنواع السرطان التي تصيب وتسبب الوفيات بين النساء في جميع أنحاء العالم، وأصبح لزاما على جميع المعنيين خلق الوعي بكيفية الوقاية من هذا النوع من السرطان.



افتتحت رئيسة المجموعة حرم السفير الإيطالي كريستيانا بالدوتشي اللقاء بكلمة عن أهمية نشر الوعي بصحة المرأة، وبعدها كلمة استعرض فيها د.علي زاده، الرئيس التنفيذي للمركز الدور الريادي الذي يلعبه المركز في خلق الوعي بين شرائح المجتمع المختلفة.



ثم استعرض استشاري الأمراض الفيروسية د.مأمون القصير، مخاطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV وأهمية إجراء الكشف المبكر عنه لتلافي الإصابة بسرطان عنق الرحم، حيث أثبت لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV فعالية عالية في الوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري، كما تساعد الفحوصات الهادفة إلى الكشف المبكر عن المرض على تعزيز فرص العلاج والوقاية إلى رفع نسبة الشفاء الكامل ونسبة البقاء على قيد الحياة.



تلا العرض فاصل من الأسئلة شارك فيها جميع الحضور بشكل فعال.



وختم اللقاء بكلمة شكر من عضو مجلس إدارة مركز الجارالله الألماني مهرداد زاده للجنة المرأة الدولية لإتاحة الفرصة للمركز لنشر الوعي في المجتمع. وتسليط الضوء على حملة التوعية بسرطان عنق الرحم المستمرة منذ يناير، وعلى أهمية برامج التطعيم والكشف المبكر عن المرض التي يقدمها المركز. وأكد أن المركز مجهز بالخدمات المخبرية الخاصة بالكشف عن سرطان عنق الرحم وبأطباء متخصصين بأمراض النساء لتعزيز وعي النساء في الكويت.



وفي الختام قدمت مجموعة المرأة الدولية درع شكر الى مركز الجارالله على مساهمتهم في هذا اللقاء البناء.