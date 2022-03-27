طرح العقود على هيئة «مناقصة».. وإلغاء نظام الممارسة وجولات التفاوض للأسعار

عقود التوريد تمتد لخمس سنوات وتهدف إلى زيادة إنتاج البلاد إلى 3.55 ملايين برميل

أحمد مغربي



استكمالاً لما نشرته «الأنباء» قبل أسبوعين حول نية شركة نفط الكويت توريد أبراج حفر لتغطية التوسع في الطاقة الإنتاجية ضمن استراتيجية البلاد لعام 2040، كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» ان شركة نفط الكويت استكملت طرح 4 مناقصات لتوريد 63 منصة حفر بقيمة 1.4 مليار دينار (ما يعادل 4.6 مليارات دولار) وهو العقد الأضخم والأكبر لتوريد أبراج الحفر منذ سنوات عديدة، مشيرا الى ان عقود التوريد تصل الى 5 سنوات.



وقال المصدر ان شركة نفط الكويت طرحت كافة عقود التوريد على 24 شركة عالمية وشركتين محليتين، حيث اجرت الشركة ولأول مرة تغييرات على عملية الطرح بحيث طرحت على هيئة مناقصة سيتم من خلالها استقبال اقل العروض المالية وليست ممارسة واجراء جولات للأسعار مع المقاولين.



وذكر المصدر ان «نفط الكويت» قررت كذلك فتح عملية توريد أبراج الحفر من الشركات المؤهلة بحيث يسمح للشركات بتقديم عروض أسعار حتى 6-8 أبراج حفر، وهو الامر الذي يزيد من المنافسة بين المقاولين في تقديم أسعار مخفضة لعمليات التوريد، علما بان النظام السابق في «نفط الكويت» كان يشترط تقديم عروض أسعار على برجين حفر فقط، وهو الامر الذي شابه بعض الأخطاء في التنفيذ حيث ان الشركة المقدمة للعطاء كان يوجد عندها علم مسبق بالسعر.



وأضاف المصدر: «نجحت شركة نفط الكويت في إلغاء الضغوط التي كانت تأتي من المقاولين في جولات التفاوض الأولى والثانية، وحسمت الامر في الترسية على المقاول صاحب أدنى العروض المالية».



وقال المصدر ان عملية الترسية ستتم دفعة واحدة.



وتتنوع أبراج الحفر وفقا لقوة البرج ما بين متوسط القوى وضخم ما بين 750 إلى 3 آلاف حصان.



وتوقع المصدر ان يتم اغلاق المناقصة في شهر مايو المقبل على ان تتم الترسية في شهر أغسطس، وتكون عملية التوريد في غضون عام الى عامين.



وبين ان جهود «نفط الكويت» تتواصل لزيادة وتعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، وذلك بتجاوز المعوقات وتنفيذ عدة مشاريع رأسمالية للوصول إلى الانتاج المستهدف، وتعتبر أبراج الحفر الخاصة بالإنتاج والصيانة من العقود الضرورية لزيادة انتاج النفط خلال الفترة المقبلة تمهيدا للوصول التدريجي إلى 3.2 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط الخام في عام 2025، والى 3.55 ملايين برميل نفط يوميا مع احتساب انتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.



وأوضح أن هناك 500 ألف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الإضافية ستدخل للخدمة فور الانتهاء من المشاريع والحفر وخطط صيانة الآبار الجاري تنفيذها خلال هذا العام، مشيرا الى أن المنطقة المقسومة ستضيف 350 ألف برميل يوميا لتصل الطاقة الإنتاجية الكلية للكويت إلى 3.55 ملايين برميل نفط يوميا.



ولفت الى انه سيصاحب تلك المشاريع والخطط برنامج متكامل لحفر حوالي 500 بئر سنويا في المتوسط بالإضافة إلى ما يزيد على 2000 عملية صيانة للآبار، مبينا أن هناك حاليا نحو 71 برج حفر تعمل في مختلف مناطق الشركة اضافة إلى نحو 62 برجا إضافيا للقيام بعمليات صيانة الآبار.