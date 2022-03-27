إنتاجنا الزراعي يوفر 125 غراماً من الخضراوات والفواكه لكل مواطن ومقيم يومياً!

430 غراماً سنوياً حصة كل فرد بالكويت من إنتاج البصل الجاف المحلي



علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية حصلت عليها «الأنباء» عن أن إنتاج الكويت الزراعي من نحو 74 منتجا، لا يوفر سوى نحو 125 غراما من الخضراوات والفواكه لكل مواطن ومقيم يوميا، بينما تتقلص تلك النسبة بصورة كبيرة لمنتجات حيوية يتم استخدامها بصورة يومية مثل الطماطم والبصل.



وتفصيليا، أظهرت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن الكويت أنتجت 211.34 طنا من 74 نوعا من الخضراوات والفواكه خلال عام 2021، تبلغ قيمتها 23.42 مليون دينار.



وبحسبة بسيطة، ووفقا لعدد السكان خلال العام والبالغ نحو 4.67 ملايين مواطن ومقيم وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية،يتضح أن حصة كل مواطن ومقيم على أرض الكويت من المنتجات الزراعية المحلية تبلغ نحو 45 كيلوغراما سنويا، ونحو 3.77 كيلو غرامات شهريا وصولا إلى حصة يومية تقدر بنحو 125غراما من الخضراوات، بينما تبلغ قيمة استهلاك تلك المنتجات لكل فرد في الكويت شهريا أقل من نصف دينار وتحديدا 417 فلسا بواقع 13 فلسا شهريا.



أكبر 5 منتجات



وتسيطر 5 منتجات فقط (طماطم، خيار، باذنجان، بطاطس، خس) من أصل 74 منتجا زراعيا محليا على نحو 75% من حجم الانتاج الزراعي الكويتي، إذ يبلغ حجم إنتاجها السنوي في 2021 أكثر من 156 طنا.



ولجهة أكبر 5 منتجات زراعية انتاجا في الكويت تستحوذ الطماطم على النسبة الأكبر من الانتاج بنحو 29% من حجم الانتاج الزراعي للبلاد في 2021 وذلك بنحو 61.16 طنا، ويتيح ذلك الحجم من الانتاج نحو واحد كيلو غرام من الطماطم لكل مواطن ومقيم بالكويت شهريا.



ويحل الخيار في المرتبة الثانية كثاني أكبر حجم انتاج زراعي محلي إذ يستحوذ على نحو 20% من الانتاج بواقع 41.66 طن سنويا، بحصة سنوية تبلغ نحو 9 كيلوغرامات لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت.



وجاءت البطاطس كثالث أكبر حجم انتاج زراعي في الكويت بأكثر من 11% من إجمالي انتاج 2021 بواقع 23.87 طنا، ما يعني أن حصة كل مواطن ومقيم من الخيار الكويتي خلال العام الماضي بلغت 5 كيلوغرامات سنويا.



وجاء الباذنجان كرابع أكبر منتج زراعي كويتي إذ يستحوذ على 8% من إجمالي الانتاج السنوي بواقع 17 ألف طن، فيما حل خامسا بنحو 6% بما حجمه 12 ألف طن خلال 2021.



منتجات شائعة



وفي شأن المنتجات الأكثر شيوعا في الاستخدام، فيأتي البصل دائما على رأس القائمة كأولوية لأي مطبخ، وبلغ حجم انتاج الكويت منه خلال العام الماضي 2011، طنا فقط، ما يعني أن انتاج البصل المحلي يوفر 430 غراما لكل مواطن ومقيم سنويا، بينما بلغ انتاج الثوم 45 طنا، والكوسا 2080 طنا، والباميا 1040 طنا، والزهرة (قرنبيط) 5731 طنا، والفلفل بنوعيه حلو وحار 11.4 ألف طن، والرقي الأحمر 729 طنا والشمام 809 طنا، أما الذرة فبلغ حجم انتاجها 2001 طنا، والتمر 977 طنا والليمون 1 طن، والكنار 101 طن، والقرع العسلي 6264 طنا، والملفوف 4466 طنا.



المنتجات الورقية



أظهرت الأرقام حجم انتاج المزروعات الورقية في الكويت كالتالي: إذ يبلغ انتاج الجرجير 2092 طنا، والكزبرة 2308 أطنان، والبقدونس2423 طنا والشبنت 444.5 طنا، والنعناع 1475 طنا، والملوخية 486 طنا، والبصل الأخضر 759 طنا.