علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، عن أن الحكومة لم تنفق سوى 32.8% من اعتمادات مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث (الفترة من أبريل حتى نهاية ديسمبر) من العام المالي الحالي 2021 /2022، وذلك بواقع 562.6 مليون دينار فقط من أصل 1.7 مليار دينار.

وتظهر البيانات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن خطة العام الحالي تتضمن 131 مشروعا، وبنهاية ديسمبر الماضي كانت الحالة التنفيذية لـ 51 مشروعا بالمرحلة التحضيرية، و5 مشروعات في مرحلة التسليم، و7 مشروعات لم تبدأ، فيما تم إنجاز 3 مشاريع ومازال 65 مشروعا في المرحلة التنفيذية.