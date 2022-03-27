علاء مجيد



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في فبراير الماضي نحو 2.18 مليار دينار بزيادة قدرها 144 مليون دينار وبنسبة 6.6% عن شهر يناير الماضي البالغ 2.04 مليار دينار، مقسمة الى 2.15 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية والتي تمثل السواد الأعظم.



بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 30.79 مليون دينار بنهاية فبراير ثابتة دون تغيير شهدت كافة أوراق النقد التي تزيد على دينار من فئات 5 و10 و20 دينارا ارتفاعات ملحوظة لتدعم النمو الكبير في أوراق النقد خلال فبراير، حيث زادت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر فبراير لتصل الى 1.27 مليار دينار مقارنة بـ 1.2 مليار دينار في يناير الماضي.



كما زادت أوراق النقد فئة 10 دنانير بمقدار 63 مليون دينار، حيث وصلت في نهاية فبراير الى 700.7 مليون دينار مقارنة 637.4 مليون دينار في يناير الماضي، وتراجعت ايضا قيمة أوراق النقد فئة 5 دنانير بقيمة 18.4 مليون دينار حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 112.6 مليون دينار مقارنة بـ 94.24 مليون دينار في يناير الماضي.



وانخفضت أوراق النقد فئة الواحد دينار بقيمة طفيفة للغاية، حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 46.3 مليون دينار مقارنة بـ 46.8 مليون دينار في يناير الماضي، وكذلك انخفضت فئة النصف دينار بنسبة طفيفة حيث بلغت 12.6 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 12.73 مليون دينار في يناير الماضي. وكذلك انخفضت فئة الربع دينار حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 10.66 ملايين دينار مقارنة بـ 10.749 ملايين دينار في يناير الماضي.



وعلى مستوى المسكوكات، فقد حافظت خلال شهر فبراير على مستويات شهر يناير الماضي حيث بلغت 30.79 مليون دينار وهو نفس مستوى شهر يناير الماضي حيث حافظت فئة 100 فلس خلال فبراير على مستوى شهر يناير الماضي البالغ 13.9 مليون دينار.



وكذلك حافظت فئة 50 فلسا بنهاية شهر فبراير على مستويات شهر يناير الماضي عند مستوى 9.733 ملايين دينار كذلك ثبتت فئة الـ 20 فلسا بنهاية شهر فبراير لتصل الى 4.037 ملايين دينار.



وحافظت المسكوكات من فئة العشرة فلوس خلال شهر فبراير على نفس مستويات شهر يناير الماضي عند مستوى 1.871 مليون دينار كما حافظت ايضا فئة الـ 5 فلوس بنهاية فبراير على نفس مستويات شهر يناير الماضي عند مستوى 1.072 مليون دينار، وأخيرا بلغت فئة الواحد فلس بنهاية فبراير 12.75 ألف دينار وهو نفس قيمة شهر يناير الماضي ايضا.