في إطار برنامجه الاجتماعي الخاص بشهر رمضان، يواصل البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام مبادرته لتوزيع الماجلة وتوفير مؤونة شهر رمضان للأسر المحتاجة، حيث قام أمس فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك بتوزيع الدفعة الأولى من صناديق الماجلة التي تحتوي على الاحتياجات الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك على المحتاجين من الأسر المتعففة في مناطق مختلفة من الكويت قبيل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تأتي هذه المبادرة انطلاقا من اهتمام البنك وحرصه الدائم والمستمر على دعم التكافل المجتمعي والتواصل بين فئات المجتمع.



وقالت رئيس ادارة التواصل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في البنك الاهلى المتحد فاتن التميمي: بعد الأثر الإيجابي الذي لمسناه لمبادرتنا لتوزيع الماجلة والتي استمرت خلال الأعوام الماضية، يسرنا أن نواصل توزيع الماجلة على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك لنؤمن لهم مؤونة رمضان وفقا لأفضل المواصفات الغذائية مما يقلل من الهدر في الطعام في حال توزيع وجبات جاهزة للإفطار، إضافة إلى أن توزيع المؤونة يوفر للمحتاجين فرصة أفضل لإعداد الطعام في بيوتهم بأنفسهم مما يحفظ لهم كرامتهم.



وأضافت: أن البنك أطلق هذه المبادرة الإنسانية لمساعدة الأسر المتعففة على تلبية احتياجاتها، استشعارا لمسؤوليته تجاه المجتمع وإسهاما منه بتعزيز قيم التراحم والتكافل والعطاء التي يحث عليها ديننا الإسلامي وخاصة في شهر رمضان الكريم.



وأوضحت التميمي أن البنك الأهلي المتحد حريص على التعاون مع البنك الكويتي للطعام، وجاءت هذه المبادرة في إطار التعاون المستمر مع هذه المؤسسة الإنسانية ذات الدور الخيري البارز في رعاية الأسر المتعففة.