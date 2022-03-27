أعلنت زكاة الأندلس التابعة لجمعية النجاة الخيرية عن استقبالها تبرعات المحسنين لمشروع إفطار صائم داخل الكويت وخارجها. وأوضح مدير زكاة الأندلس زيد الهاملي أن المشروع يساهم في سد حاجة الأسر ضعيفة الدخل، ويساعدها على أداء فريضة الصيام، مشيرا إلى أن قيمة السلة تتراوح بين 15 و30 دينارا. وفيما يتعلق بالأسر المحتاجة داخل الكويت قال: نهدف في المرحلة الأولى إلى توزيع السلال الغذائية على 300 أسرة متعففة تمت دراسة حالتها والتأكد من حاجتها للمساعدة، مؤكدا أن اختيار الدول التي ينفذ فيها المشروع خارج الكويت بناء على مدى الحاجة فيها وخاصة الدول التي بها كوارث أو حروب، أو الدول التي تؤوي اللاجئين والمهجرين. وحث الهاملي أهل الخير على التبرع.