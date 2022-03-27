زار وفد من شركة الخطوط الجوية الكويتية مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأنشطة العامة والإعلام، حيث قدم الوفد الهدايا التذكارية لنزلاء مركز فرح تزامنا واحتفالا بشهر تاريخ المرأة، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور والابتسامة على وجوههن وقلوبهن.



وفي هذا الصدد قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة وائل الحساوي: «جاءت زيارة وفد الخطوط الجوية الكويتية لمركز فرح في إطار مساعيها الدؤوبة لتطبيق إستراتيجيتها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية، ولتعزيز دورها المجتمعي خاصة في هذه المناسبات المهمة، حيث أتت الزيارة تقديرا لهن وللتعبير عن الحب والوفاء ورد الجميل، وتعزيز قيمة الشكر لهن، ومد جسور الود مع هذه الفئة تحديدا خصوصا في هذا الشهر المميز».



وأضاف الحساوي: «تحرص الخطوط الجوية الكويتية دائما على الاهتمام بتلك المبادرات، والتي تعكس دور الشركة في رعاية ودعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية والإنسانية، حيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع لاسيما كبار السن باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي».



وأشار الحساوي إلى أن «الكويتية» تعتبر المسؤولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتقها، مضيفا أن التزام الشركة بتلك الواجبات يعد ضمن أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها عبر وضع بصمة حقيقية في المجتمع تسهم في تحسين حياة الآخرين نحو الاتجاه الأمثل.