في إطار دورها لتعزيز التبادل الثقافي والحضاري، وإبراز جهودها في خدمة الجاليات، زار وفد من لجنة التعريف بالإسلام، القائمة بالأعمال بالإنابة بسفارة جنوب السودان فيونا إيما وانقو. واستعرض الوفد الذي ترأسه مدير عام اللجنة إبراهيم البدر أهم إنجازات اللجنة منذ بداية مسيرتها في التقريب بين الشعوب والثقافات المختلفة، وإبراز دور الكويت الإنساني. وأوضح البدر أن اللجنة تقدم خدماتها للأفراد والأسر من عشرات الجنسيات والذين جاءوا إلى هذا البلد الطيب، مشاركين أبناءه في النهضة والتنمية والبناء. بدورها، أشادت فيونا إيما وانقو بدور اللجنة، معربة عن تطلعها لزيارتها والتعرف على مشاريعها، معربة عن شكرها للجنة التعريف بالإسلام، فيما أهداها الوفد درع اللجنة التذكارية.